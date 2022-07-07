Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe'de İrfancan sıkıntısı!
Giriş Tarihi: 7.7.2022 12:11

Göztepe'de İrfancan sıkıntısı!

DHA
Göztepe’de İrfancan sıkıntısı!

Spor Toto 1'inci Lig'de 2022-2023 sezonun hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de süresiz kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat affedilerek, takımla idmanlara başladı.

Hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de süresiz kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat affedilerek, takımla idmanlara başladı.

Geçen sezon Süper Lig'in 30'uncu haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Göztepe maçı 2-0 kaybetti. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise maç boyunca İrfancan'ı ıslaklayıp protesto etti. Müsabakanın bitiminde ise 23 yaşındaki kaleci, numaralı tribüne doğru giderek kendisini protesto eden taraftarlara sert tepki gösterdi. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle yatıştırılan İrfancan, yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.
Bu sezon da kadroda düşünülmeyen İrfancan, bir türlü satılamadı.

Bir dönem Galatasaray'ın da talip olduğu file bekçisi için Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa da devreye girdi. Ancak transfer bir türlü gerçekleşmeyince, İrfancan 2025 yılına kadar sözleşmeli olduğu Göztepe ile yeni sezon hazırlıklarına başladı. Taraftarlar ise kalecinin yeniden takıma alınmasına çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden hem yönetim hem de oyuncuyu eleştiren Göztepeli futbolseverler, İrfancan'ı Göztepe forması altında görmek istemediklerini belirtti. İrfancan'ın kesinlikle takımdan gitmesi yönünde görüş bildiren Göztepeli taraftarlar, bir an önce kararın değişmesi gerektiğini bildirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Dr. Ekrem Karakaya Konya Şehir Hastanesi'nde öldürüldü! İşte Türkiye'yi sarsan cinayetin sebebi
Ekrem Karakaya ölümüyle Türkiye'yi yasa boğdu! Konya’da öldürülen doktor Ekrem Karakaya kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?
SON DAKİKA: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Ödeme takvimi bildirildi: Temmuz memur emekli maaş zammı ne zaman ödenecek
SON DAKİKA: Emekliye zam memura fark! Kazanç 2.680 lirayı gördü: Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur, memur zammı ve enflasyon farkı ne kadar oldu?
SON DAKİKA: Milyonlara ödeme takvimi ve yeni maaş tablosu! Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli memur maaş farkı ne zaman ödenecek?
CHP teröre kalkan oldu! Aydeniz için HDP ile birlikte ret oyu kullandılar
Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve başvuru sonuçları bekleniyor!
Son dakika: Diploma yırtmalı provokasyonun sır perdesi aralandı! O doktor ve kardeşleri FETÖ okulunda yetişmiş
Mazot fiyatı için indirim geliyor: Brent petrol düştü! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları 7 Temmuz bugün ne kadar?
Emekli maaşı ne zaman yatacak, ne kadar oldu? SSK ve BAĞKUR zamlı emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?
Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'de İrfancan sıkıntısı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA