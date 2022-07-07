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Giriş Tarihi: 7.7.2022 11:44

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, Dries Mertens'i kadrosuna katıyor!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, Dries Mertens’i kadrosuna katıyor!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi Jorge Jesus önderliğinde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, aradığı golcüyü buldu. Sarı lacivertliler, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Dries Mertens'i transfer etmek istiyor. İşte tüm detaylar...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Jorge Jesus ile devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Napoli'nin hücum oyuncusunu transfer edeceği iddia edildi.

FİNANSAL SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Maximilian Heger'in haberine göre, Fenerbahçe, Napoli'nin Dries Mertens'i transferini bitirmeye çalıştı. Napoli ile sözleşmesi sona eren Belçikalı oyuncu ile finansal sorunlar çözülürse 33 yaşındaki golcü oyuncu Sarı-Lacivertlilere transfer olacak.

MERTENS'İN İSTATİSTİKLER

Seria A da toplam 295 karşılaşmaya çıkan golcü oyuncu 113 gol atarken 66 da asist yapma başarısı gösterdi. Kariyerinde 683 kaşrılaşmada forma giyen Mertens, 246 gol atarken 181 de asist katkısı sağladı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, Dries Mertens'i kadrosuna katıyor!
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