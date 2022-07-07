Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, Dries Mertens’i kadrosuna katıyor!

FİNANSAL SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Maximilian Heger'in haberine göre, Fenerbahçe, Napoli'nin Dries Mertens'i transferini bitirmeye çalıştı. Napoli ile sözleşmesi sona eren Belçikalı oyuncu ile finansal sorunlar çözülürse 33 yaşındaki golcü oyuncu Sarı-Lacivertlilere transfer olacak.
MERTENS'İN İSTATİSTİKLER
Seria A da toplam 295 karşılaşmaya çıkan golcü oyuncu 113 gol atarken 66 da asist yapma başarısı gösterdi. Kariyerinde 683 kaşrılaşmada forma giyen Mertens, 246 gol atarken 181 de asist katkısı sağladı.