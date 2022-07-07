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Giriş Tarihi: 7.7.2022 08:36 Son Güncelleme: 7.7.2022 08:40

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, Marcao transferi için Sevilla'yla anlaştı! 3 katı farkla gidiyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, Marcao transferi için Sevilla’yla anlaştı! 3 katı farkla gidiyor...

Spor Toto Süper Lig'de Okan Buruk önderliğinde transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da savunmanın sigortası olan Marcao, Sevilla'ya transfer oluyor. Sarı kırmızılı yönetim, Brezilyalı savunmacı için İspanyol deviyle 13 milyon Euro’ya anlaşma sağladı. İşte tüm detaylar...

Sportif A.Ş. başkan vekili Erden Timur Milano'da çalışmalara başlarken, futbol direktörü Cenk Ergün de kulüp binasında mesai harcıyor. Uzun süredir satışı gündemde olan ve bonservis bedeli 15 milyon Euro olarak belirlenen Marcao için Sevilla ile Nef Stadı'nda yapılan pazarlıklar sona erdi.

İlk teklifi 8 milyon Euro olan İspanyol kulübü, son olarak 13 milyon Euro'ya çıktı. Yıldız futbolcu da Zenit yerine Sevilla'yı tercih edince taraflar anlaştı. 2018-2019 sezonunun devre arasında 4 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılı kulüpte 140 karşılaşmada görev yapan 26 yaşındaki Brezilyalı stoperin sarı-kırmızılı kulübe veda etmesi artık an meselesi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, Marcao transferi için Sevilla'yla anlaştı! 3 katı farkla gidiyor...
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