Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, Marcao transferi için Sevilla’yla anlaştı! 3 katı farkla gidiyor...

İlk teklifi 8 milyon Euro olan İspanyol kulübü, son olarak 13 milyon Euro'ya çıktı. Yıldız futbolcu da Zenit yerine Sevilla'yı tercih edince taraflar anlaştı. 2018-2019 sezonunun devre arasında 4 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılı kulüpte 140 karşılaşmada görev yapan 26 yaşındaki Brezilyalı stoperin sarı-kırmızılı kulübe veda etmesi artık an meselesi.