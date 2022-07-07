Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, Marcao transferi için Sevilla’yla anlaştı! 3 katı farkla gidiyor...

Sportif A.Ş. başkan vekili Erden Timur Milano'da çalışmalara başlarken, futbol direktörü Cenk Ergün de kulüp binasında mesai harcıyor. Uzun süredir satışı gündemde olan ve bonservis bedeli 15 milyon Euro olarak belirlenen Marcao için Sevilla ile Nef Stadı'nda yapılan pazarlıklar sona erdi.
İlk teklifi 8 milyon Euro olan İspanyol kulübü, son olarak 13 milyon Euro'ya çıktı. Yıldız futbolcu da Zenit yerine Sevilla'yı tercih edince taraflar anlaştı. 2018-2019 sezonunun devre arasında 4 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılı kulüpte 140 karşılaşmada görev yapan 26 yaşındaki Brezilyalı stoperin sarı-kırmızılı kulübe veda etmesi artık an meselesi.