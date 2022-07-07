Son dakika: Jackson Muleka resmen Beşiktaş’ta! Alacağı ücret belli oldu

Transfer sezonuna hızlı başlayan Beşiktaş, Gedson Fernandes, Wout Weghorst, Cenk Tosun ve Romain Saiss transferlerinden sonra bir transferi daha açıkladı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Jackson Muleka resmen Beşiktaş'ta.
Beşiktaş, Jackson Muleka'nın transferi konusunda kulübü Standard Liege ile anlaşıldığını açıkladı. Demokratik Kongolu oyuncu Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı ve yıllık 1 milyon Avro kazanacak.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard de Liege SA Kulübü'ne net 3.350.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.
"Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1.000.000 Avro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır."
OYUNCU SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ
Beşiktaş: "Detaylı kan tetkikleri yapılan Muleka; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı."
Jackson Muleka, geride bıraktığımı sezonda Beşiktaş'a karşı oynanan maçta Kasımpaşa adına 2 gol atmış ve galibiyeti getiren oyuncu olmuştu.