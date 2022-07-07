Süper Lig’de eskiye rağbet dönemi

Yaz transfer döneminde 21 gün geride kalırken, Süper Lig ekipleri kadrolarını birbirinden iyi isimlerle güçlendirdi. 17 Haziran'da startı verilen pencerede sürpriz ve tanıdık simaları renklerine bağlayan kulüpler, 89 futbolcuya sözleşme imzalattı. Her yıl yinelenen bu süreçte, 7 oyuncu ülkemizden ayrılmasına rağmen bu sezon tekrardan dönüş yaptı. Son 5 yılda Spor Toto Süper Lig'e geri gelenlerin sayısı da 41'e ulaştı.

FENERBAHÇE'YE 2 TANIDIK YÜZ

Trezeguet, Aston Villa macerasına son vererek Trabzonspor'a imza attı. Geçmişte Rizespor'da oynayan Lincoln Henrique ve Galatasaray'da ter döken Bruma, Fenerbahçe'ye gitti. Uzun süren sakatlığını atlatan Cenk Tosun, yeniden yuvasının yolunu tutarak Beşiktaş'a döndü. G.Saray ve Trabzonspor formalarını terleten Badou Ndiaye, Adana Demirspor'un yeni sezondaki en flaş transferi olurken, Robin Yalçın 1 sezonun ardından yine Sivasspor'un kadrosuna katıldı. 2018- 21 arasında Konyaspor'da oynayan Marko Jevtovic, Gaziantep FK'ya imza attı.

782 MİLYON TL HARCANDI

Bu sezon 17 takım transferde elini cebine atarken, kulüpler toplamda 44.5 milyon Euro (781.5 milyon TL) bonservis harcaması gerçekleştirdi. Alınan oyunculardan 7'si kiralık olarak kadroların yeni üyesi oldu.