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Giriş Tarihi: 7.7.2022 10:27 Son Güncelleme: 7.7.2022 10:34

TFF'den Süper Lig kulüpleri için transfer kararı!

TFF’den Süper Lig kulüpleri için transfer kararı!

TFF, Süper Lig kulüplerinin A Takım Listesinde bulunduracağı en fazla 14 yabancı kuralı devam edeceğini, transfer dönemi içerisinde yabancı oyuncu transferlerini daha rahat yapabilmeleri için imzalamış oldukları sözleşmelerin tescil edileceğini açıkladı.

TFF, Süper Lig kulüplerinin A Takım Listesinde bulunduracağı en fazla 14 yabancı kuralı devam edeceğini, transfer dönemi içerisinde yabancı oyuncu transferlerini daha rahat yapabilmeleri için imzalamış oldukları sözleşmelerin tescil edileceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TFF Yönetim Kurulu tarafından, kulüplerimize devam eden transfer sürecinde kolaylık sağlamak ve A Takım Listelerini daha rahat oluşturabilmeleri amacıyla, yabancı kuralı korunarak 2022-2023 Futbol Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar'ın "Süper Lig Futbolcu Uygunluğu" ve "TFF 1. Lig Futbolcu Uygunluğu"nda yeni bir düzenlemeye gidildi.

Buna göre; Süper Lig kulüplerinin A Takım Listesinde bulunduracağı en fazla 14 yabancı kuralı devam edecek olup, transfer dönemi içerisinde yabancı oyuncu transferlerini daha rahat yapabilmeleri için imzalamış oldukları sözleşmeler tescil edilecektir.

Transfer dönemi bitiminde ise A Takım Listesine yazılacak 14 yabancı futbolcu dışında kulübe tescili devam eden yabancı futbolcular, müsabakalarda oynayamayacağı gibi her bir futbolcu için kulüpler Federasyona 500.000 TL alt yapı fon bedeli ödeyecektir.

Söz konusu düzenleme ile TFF 1. Lig kulüpleri için de A Takım Listesinde 8 yabancı uyruklu oyuncu bulundurma kuralı devam edecek, ancak kulüpler transfer sürecinde yeni yabancı uyruklu transferlerini tescil ettirme imkanı bulacaktır.

Transfer dönemi sonunda 1. Lig kulüplerinin sözleşmeli oyuncu sayısı 8'in üzerine çıktığı takdirde, A Takım Listesine alınmayan oyuncular müsabakalarda oynayamayacaktır."

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TFF'den Süper Lig kulüpleri için transfer kararı!
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