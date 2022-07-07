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Giriş Tarihi: 7.7.2022 09:14 Son Güncelleme: 7.7.2022 09:17

Trabzonspor, Bakasetas'la ayrılık arifesinde! Kabul edilebilecek bir rakam gelirse...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor, Bakasetas’la ayrılık arifesinde! Kabul edilebilecek bir rakam gelirse...

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonluğun mimarlarından Anastasios Bakasetas, ayrılık arifesinde. Karadeniz temsilcisi, Yunan yıldızın menajerine transfer yetkisi verdi. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük katkısı olan Anastasios Bakasetas'ın takımda kalıp kalmayacağı netleşmedi. Yunan orta sahanın menajeri Dimitriadis Christos, oyuncusuyla ilgili teklif getirebileceğini yönetime bildirdi. Bunun üzerine kulüp beklemeye geçti.

Menajerin İtalya'dan bazı takımlarla temas halinde olduğu öğrenilirken, sözleşmesinde '12 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi olan Yunan yıldız için kabul edilebilecek bir rakam gelmesi halinde transferine izin verileceği kaydedildi.

Fırtına şimdi Baka'nın ayrılması ihtimaline karşı bu bölge için arayışlarına başladı. 29 yaşındaki yıldızın adı daha önce İtalyan ekibi Fiorentina ile anılmıştı.

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Trabzonspor, Bakasetas'la ayrılık arifesinde! Kabul edilebilecek bir rakam gelirse...
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