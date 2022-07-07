Weghorst 3 antrenörüyle birlikte geldi! "Eğer çok başarılı olursam..."

ÖNCE BAŞARI, SONRA KARTAL DÖVMESİ!

Bu arada Weghorst tam bir dövme hastası. Hollandalı yıldız, konuyla ilgili "Bütün hayat hikâyem kolumda. Çocuklarımı ve ailemi kolumda topladım. Beşiktaş'la ilgili dövme yaptırmam için çok başarılı olmam lazım. Eğer bunu başarabilirsem bir dövme daha yaptırırım" derken, siyah-beyazlı taraftarlar da yıldız oyuncudan Kartal dövmesi istedi...