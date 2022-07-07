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Giriş Tarihi: 7.7.2022 08:59 Son Güncelleme: 7.7.2022 09:05

Weghorst 3 antrenörüyle birlikte geldi! "Eğer çok başarılı olursam..."

Weghorst 3 antrenörüyle birlikte geldi! Eğer çok başarılı olursam...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde Burnley'den 1 seneliğine kiraladığı golcü forvet Wout Weghorst, Avusturya kampına gitmeden önce hazırlıklarına 3 antrenörüyle birlikte İstanbul'da başladı. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş'ın bomba transferi Wout Weghorst, yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Kısa sürede siyah-beyazlıların Avusturya kampına katılacak 29 yaşındaki golcü, 3 antrenör eşliğinde çalışıyor.

Ekibindeki Richard Van Beek ve Tom Grootendorst bireysel performans koçluğu yapıyor. Weghorst ile sürekli beraber olan antrenörler, Hollandalı oyuncunun beslenme ve antrenman programlarını planlıyor. Ekipteki diğer isim ise mental performans koçu Lars Brouwer. Psikolojik olarak da güçlü kalmaya özen gösteren Weghorst, Brouwer ile sürekli iletişim halinde kalıyor.

ÖNCE BAŞARI, SONRA KARTAL DÖVMESİ!

Bu arada Weghorst tam bir dövme hastası. Hollandalı yıldız, konuyla ilgili "Bütün hayat hikâyem kolumda. Çocuklarımı ve ailemi kolumda topladım. Beşiktaş'la ilgili dövme yaptırmam için çok başarılı olmam lazım. Eğer bunu başarabilirsem bir dövme daha yaptırırım" derken, siyah-beyazlı taraftarlar da yıldız oyuncudan Kartal dövmesi istedi...

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Weghorst 3 antrenörüyle birlikte geldi! "Eğer çok başarılı olursam..."
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