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Giriş Tarihi: 8.7.2022 17:09 Son Güncelleme: 8.7.2022 17:09

Kadınlar bayram namazı kılabilir mi? Diyanet açıklaması ile bayram namazı kadınlara farz mı?

Kadınlar bayram namazı kılabilir mi? Diyanet açıklaması ile bayram namazı kadınlara farz mı?

Kurban Bayramı, bayram namazıyla karşılanacak. Kurban Bayramı’nı iple çeken Müslümanlar, bayramı namaz kılarak karşılayacak ve ibadetlerini devam ettirecek. Müslüman alemi 81 il namaz vakitlerini araştırırken kadınların bayram namazı kılıp kılmayacağı merak ediliyor. Peki Kadınlar bayram namazı kılabilir mi? Diyanet açıklaması bayram namazı kadınlara farz mı?

9 Temmuz Kurban Bayramı'nda kadınların bayram namazı kılıp kılmaması merak konusu oldu. Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim erkekler için farzdır. Kurban Bayramı'nda bayram namazı kılmak isteyenler kadınlar Diyanet açıklaması bayram namazı kadınlara farz mı, kadınlar bayram namazı kılabilir mi sorusuna yanıt arıyor. İşte konuya yönelik bilgiler…

BAYRAM NAMAZI KADINLARA FARZ MI?

Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim erkekler için farzdır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar cuma namazı kılmakla yükümlü değildir. Fakat cuma namazını kılmaları halinde bu namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.

Hazreti Muhammed (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

"Cemaatle cuma namazı kılmak, her Müslüman'a farzdır. Ancak, köle, kadın, çocuk ve hastaya farz değildir"

Cuma namazının kadınlara farz kılınmamış olması, onlar hakkında bir mahrumiyet değil bir muafiyettir. Diledikleri takdirde, camiye gidip cemaatle cuma namazı kılabilirler.

Bayram namazlarında da aynı durum söz konusudur. Hz. Peygamber döneminde kadınların, namaza katıldıkları; adetli oldukları için namaz kılamayacak durumda olanların ise Musallanın kenarında durup tekbirlere katıldıkları ve hutbeyi dinledikleri bilinmektedir.

KADINLAR BAYRAM NAMAZI KILABİLİR Mİ, KADINLARA BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü'l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

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Kadınlar bayram namazı kılabilir mi? Diyanet açıklaması ile bayram namazı kadınlara farz mı?
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