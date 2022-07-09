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Giriş Tarihi: 9.7.2022 12:35

Altay, FIFA'dan gelecek haberi bekliyor

DHA
Altay, FIFA’dan gelecek haberi bekliyor

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer yasağı devam eden Altay, sözleşmelerini tek taraflı feshederek kulüpten ayrılan yabancı oyuncularını yuvaya döndürme konusunda FIFA'dan gelecek haberi merakla bekliyor.

Geçen sezon Süper Lig'de görev alan Portekizli golcü Marco Paixao ve Fildişi Sahilli santrfor Daouda Bamba ile önceki sezon kadroda yer alan Bosna Hersekli ön libero Jasmin Scuk'la yeniden anlaşmak isteyen siyah-beyazlılar, bu transferler konusunda yasal engel olup olmadığını avukatlar aracılığıyla araştırıyor.

Yabancı oyuncuların tek taraflı fesih yaparak takımdan ayrılması durumunda yeniden anlaşmak için lisanslama sıkıntısı yaşandığını belirten Başkan Ayhan Dündar, "Paixao, Bamba ve Scuk'un imza atamama durumları var. Gerekli yazışmaları yaptık. FIFA'dan bu konuda cevap bekliyoruz. Tek taraflı fesih yapmadan ayrılsalardı tekrar rahatlıkla sözleşme imzalayabilirdik. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Net bir bilgi alıp yol haritamızı çizeceğiz" dedi.
Altay'da sözleşmesi sona eren Poko ile anlaşma konusunda sorun olmadığı ancak Gabonlu oyuncunun yüksek fiyat istediği bildirildi.

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Altay, FIFA'dan gelecek haberi bekliyor
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