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Giriş Tarihi: 9.7.2022 10:29

Frankfurt'ta transferi iptal olan Rıdvan Yılmaz'ın gönlü alınacak!

Frankfurt’ta transferi iptal olan Rıdvan Yılmaz’ın gönlü alınacak!

Rıdvan Yılmaz transfer için taksitlerle ilgili sorun yüzünden geri adım atan Alman kulübü Frankfurt, transferi bitirmek için hâlâ girişimde bulunmadı. Beşiktaş ise Rıdvan Yılmaz'ı kazanmak için yeni bir sözleşme hazırlarken, Avrupa kapısını da açık bırakacak.

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ın Eintracht Frankfurt'a transferi sonuçlanmadı. Siyah-beyazlılar, Alman ekibi ile bonuslar dahil 6.5 milyon Euro'ya anlaşmış, sonrasında sadece taksitlerle ilgili bir görüşme gerçekleştirilmişti. Sürecin uzamasıyla birlikte Eintracht Frankfurt'un da geri adım attığı, Beşiktaş'ın ilk şartları kabul etmesine rağmen transferi bitirecek resmi yazıyı göndermediği kaydedildi. Beşiktaş ise daha fazla vakit kaybetmeden, Avusturya kampına dahil olan 21 yaşındaki oyuncu ile sözleşme yenileme görüşmelerine başlayacak.

Avrupa'ya gitmeyi çok isteyen genç futbolcunun maaşını 1 milyon Euro'nun üzerine çıkarmayı planlayan yönetim, bu kontrata Eintracht Frankfurt ile anlaşılan bedele yakın bir rakamı serbest kalma maddesi olarak eklemeyi de düşünüyor.

TORİNO YENİDEN DEVREYE GİRECEK

Öte yandan İtalyan ekibi Torino da daha önce Rıdvan için resmen kulübün kapısını çalmış ve toplam 4.5 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Ancak siyah-beyazlı ekibe bu yeterli gelmemişti. Frankfurt işi sıkıntıya giren Rıdvan için Torino'nun da yeni teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

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Frankfurt'ta transferi iptal olan Rıdvan Yılmaz'ın gönlü alınacak!
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