Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk günü yarın! Bu özel günde en çok öne çıkan konu ise Bayram Mesajları 2022 oluyor. Sabahın erken saatlerinde camilerin yolunu tutacak olan müminler, sevdiklerine gönderebileceği anlamlı, dualı ve resimli bayram mesajları araştırması yapıyor. İşte en güzel, anlamlı, dualı ve resimli bayram mesajları ve sözleri…
Bu özel günün anlam ve önemini sevdikleri ile paylaşmak isteyenler, bu başlık altından; anlamlı, kısa ve uzun, dualı ve resimli Kurban Bayramı mesajları ve sözlerine ulaşabilirler.
İşte Kurban Bayram mesajları 2022…
RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022
Bayram Mesajları 1: Sevdiklerinden uzakta olan, bugünün anlam ve önemini paylaşmak isteyen Müslümanlar resimli bayram mesajları araştırması yapıyor. Büyüklerinizin ve yakın çevrenizin yüzünü güldürmek, sosyal medyada toplu olarak bayram mesajı yayınlamak için doğru yerdesiniz.
Bayram Mesajları 2: En güzel bayram mesajları seçenekleri bu sene de sabah.com.tr'de yer alıyor.
Bayram Mesajları 3: Kurban bir olmaktır, birlik olmaktır, birlikte olmaktır. Sevdiklerinizin hep yanınızda olduğu nica bayramlar geçirmeniz dileğiyle...
Bayram Mesajları 4: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle...
Bayram Mesajları 5: Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz
Bayram Mesajları 6: Evinize gül kokusu essin kalplerinize Allah iyilik versin. Bu bayramda da ellerimiz her zamanki gibi mutlulukla birleşsin. Kurban Bayramı'nızı kutlarım.
Bayram Mesajları 7: Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Kurban Bayramı'nızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar.
Bayram Mesajları 8: Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. İyi bayramlar...
Bayram Mesajları 9: Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Kurban Bayramı kutlu olsun.
Bayram Mesajları 10: Yüce dinimizin bizlere en güzel hediyelerinden biri olan Kurban Bayramına ulaşmanın emsalsiz huzur ve sevincini yaşıyoruz. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun…
Bayram Mesajları 11: Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.
Bayram Mesajları 12: Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. İyi bayramlar...
Bayram Mesajı 13: En iyi kurban 100 metre engelliyi en kısa zamanda aşan kurbandır.
Bayram Mesajı 14: İyi bayramlar, gerçi sana her gün bayram ama olsun.
Bayram Mesajı 15: Biliyorsun, bugün bayram. Daha bayram devam edecek. Ben sadece bugünü kutlamak istemiyorum. Bu bir süreçtir.
Bu bayramda yüzünüz de hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
Şeker tadında bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…
Kurban Bayramı vesilesiyle sağlıklı, huzurlu, esenlik dolu günler geçirmenizi diliyorum Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin.
Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Kurban Bayramı'nızı kutlarım.
Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.
Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.
Kurban Bayramı'nın size ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum.
Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Kurban Bayramı hayırlara vesile olsun.Kurban Bayramı'nın bütün
Bayram demek, barış ve kardeşlik demektir. Bayram demek, hatırlama, hatırlanma, heyecan ve huzur demektir. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.
Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.