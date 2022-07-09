Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Okan Buruk: İlk hazırlık maçına bizle çalışmaya başlayan ilk grupla çıkacağız
Giriş Tarihi: 9.7.2022 14:18

Okan Buruk: İlk hazırlık maçına bizle çalışmaya başlayan ilk grupla çıkacağız

İHA
Okan Buruk: İlk hazırlık maçına bizle çalışmaya başlayan ilk grupla çıkacağız

Avusturya'nın Graz kentinde yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Türk halkının Kurban Bayramı'nı kutlarken, "Hem kendimiz mutlu olacağız hem taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi.

Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi yurt dışı kamp çalışmaları çerçevesinde Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman öncesi Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, "Öncelikle buradaki bütün ekibimizin, ailemizin bayramını kutluyorum. Ülkemizin, bütün Türk halkının bayramını kutlamak istiyorum. Hem sportif anlamda hem de ülke olarak ileriye doğru ilerleyeceğimiz bir sene olsun. İnşallah hepimiz için güzel bir gelecek ortaya çıkar. Ülkemizden uzağız. Ama buradaki çalışma bizim için çok daha önemli. İnşallah burada güzel bir şekilde hazırlanıp hem kendimiz mutlu olacağız hem taraftarımızı mutlu edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kamp çalışmaları çerçevesinde ilk hazırlık maçını oynayacaklarını ifade ederek, "İlk hazırlık maçımızı oynayacağız. Bizle ilk çalışmaya başlayan grupla bu maça çıkacağız. Genç oyuncularımız var. Antrenmanlarda çalışma temposunu yükselten, özellikle içerideki oyuncularımız bu kaliteyi ortaya koyuyorlar. Hazırlık kampındayız. Oyuncularımıza bayağı da yüklendik aslında. Hazırlık maçı oyuncuları durumlarına göre değerlendirip, ona göre süre vereceğim" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bayram namazı nasıl kılınır ve hangi dualar okunur? Bayram namazı kaç rekattır; nasıl niyet edilir?
Bayram Namazı saat kaçta? Diyanet duyurdu: İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir bayram namazı saati ve 81 il için 2022 bayram namazı saatleri
TIKLA İNDİR! En Güzel Kurban Bayramı Mesajları (Yeni) 2022 Resimli, Kısa, Uzun Bayram Mesajları! Bayramınız Mübarek Olsun
İstanbul bayram namazı saati: 2022 Diyanet ile İstanbul bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı mesajları 2022: Sevdiklerinizin yüzünü güldürecek - sevgiliye, aileye, dosta atılacak en güzel, en anlamlı kısa, uzun ve resimli bayram mesajları
Kurban Bayramı Mesajları ve Sözleri 2022 - En güzel, anlamlı, dualı, ayetli, resimli bayram mesajları İle Herkese Hayırlı Bayramlar!
SON DAKİKA: Milyonlara seyyanen zam ve ödeme takvimi! Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaşı enflasyon farkı ile ne kadar kaç TL oldu?
Kurban duası: Kurban keserken okunacak dua nedir, hangi dualar okunur?
Resimli Kurban bayram mesajları yayınlandı! 2022 En güzel, kısa, uzun, komik Kurban Bayramı mesajı ile İyi Bayramlar dileyin!
Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kurban kesildikten sonra kılınan namaz nedir, nasıl niyet edilir? İŞTE ŞÜKÜR NAMAZI KILINIŞI
ARKADAŞINA GÖNDER
Okan Buruk: İlk hazırlık maçına bizle çalışmaya başlayan ilk grupla çıkacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA