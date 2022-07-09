Okan Kocuk'tan yeni sezon yorumu! "Hedef şampiyon olmak ve kupayı almak"

Galatasaray kalecisi Okan Kocuk, bu sezon mücadele edecekleri tüm kulvarlarda şampiyonluk hedeflediklerini ve bunun için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Okan Kocuk, Avusturya kampında Sturm Graz ile oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Avusturya'da yaptıkları kampın yorucu ve keyifli geçtiğini anlatan Okan Kocuk, "Çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Hoca geldiğinden beri tam bir aile ortamı oldu. Çok keyifli ve yorucu antrenmanlar geçiriyoruz. Ama genel olarak kamp güzel geçiyor." dedi.