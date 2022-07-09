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Giriş Tarihi: 9.7.2022 20:04 Son Güncelleme: 9.7.2022 20:14

Son dakika: Galatasaray Sergio Oliveira'yı resmen açıkladı! İşte transferin maliyeti...

Son dakika: Galatasaray Sergio Oliveira’yı resmen açıkladı! İşte transferin maliyeti...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray, Porto'dan 30 yaşındaki Portekizli orta saha Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, KAP'a yaptığı bildirimde oyuncunun transfer maliyetini de duyurdu.

Son dakika haberi... Galatasaray, Porto'dan 30 yaşındaki Portekizli orta saha Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Öte yandan Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncun transfer maliyetini de duyurdu.

Sarı-kırmızlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

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Son dakika: Galatasaray Sergio Oliveira'yı resmen açıkladı! İşte transferin maliyeti...
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