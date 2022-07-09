Valerien Ismael'den transfer itirafı! "Ben aslında bu yüzden erken geldim"

"LİGİN İLK MAÇINA KADAR TRANSFERLERİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Hücum hattı ile ilgili konuşan Valerien Ismael, "Kesinlikle mutluyum. Kulübümüz bu konuda gerçekten çok iyi iş çıkardı. Ben aslında geçen sene bu yüzden erken geldim. Bu hazırlıkları ve tespitleri erken yapabilmek için erken geldim. Ceyhun Kazancı ile çok yakından çalıştık. 3 aydır da bu transferler üzerinde çok yoğun çalıştık. Transferlerimiz bir numaralı hedeflerimizdi hep, bunu başardık. Kendileri ile erkenden görüşmemiz, ikna etme fırsatımız oldu. Neredeyse kadroyu tamamladık diyebilirim. Tabii ki bazı dokunuşlar olabilir ama hücum bölgesi bu noktada en önemli ve etkili pozisyonumuz. Burayı tamamladığımızı söyleyebilirim. İlk etabı tamamlamış olduk transferleri yaparak. İkinci hedefimiz bu transferleri takıma alıştırmak olacak. Bu biraz zaman alacak ama hala önümüzde 4-5 hafta var. Ligin ilk maçına kadar transferlerimizi tamamlayacağız" diye konuştu.