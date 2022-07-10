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Giriş Tarihi: 10.7.2022 10:55

Altınordu’da hedef Süper Lig!

İHA
Altınordu’da hedef Süper Lig!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun iki tecrübeli ismi Kubilay Aktaş ve Kürşad Sürmeli, hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi.

Altınordu'dan futbolculara Kurban Bayramı nedeniyle iki gün izin verildi. Takımın iki tecrübeli ismi Kubilay Aktaş ve Kürşad Sürmeli, yeni sezona dair açıklamalarda bulundu. Yeni sezona yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Kubilay Aktaş, "Geçen yılın kadrosunun yüzde 90'ı korundu. Geçen sezonun son 10 haftasında mükemmel bir çıkışımız vardı o çıkışı sürdürüp sanki ara vermemişiz gibi lige başlayacağız. Bu sezon kendimize Süper Lig hedefi koyduk. Bu hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

"GÜZEL BİR SEZON BİZİ BEKLİYOR"

Kürşad Sürmeli de hazırlıkların yüksek tempoda devam ettiğini belirterek, "Güzel bir sezon bizi bekliyor. Süper Lig'e çıkmayı kendimize hedef koyduk. Bu hedefi gerçekleştireceğimize de yüzde yüz inanıyoruz" dedi.

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Altınordu’da hedef Süper Lig!
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