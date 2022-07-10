Bir dönem Galatasaray forması giyen Nijeryalı yıldız futbolcu Henry Onyekuru, resmen Adana Demirspor'da.

Onyekuru, satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık sözleşmesi imzaladı.

"YUNUS'TAN AĞZIMIZ YANMIŞTI"

İmza sonrası konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Daha önce bana teklif etmişlerdi ama maliyetinden dolayı düşünmemiştim. Yoğun bir diplomasiyle anlaşmaya vardık. 1 yıllığına kiraladık. Satın alma opsiyonu da var. Yunus'tan ağzımız yanmıştı çünkü. Memnun kalırsak, 3 yıllığına bonservisini alacağız." dedi.

"AVRUPA KUPALARINA KATILIRSAK MECBURİ SATIN ALMA OPSİYONU VAR"

Onyekuru'nun satın alma opsiyonuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Murat Sancak, "30 Haziran'a kadar satın alma opsiyonumuz bulunuyor. Avrupa kupalarına katılırsak mecburi satın alma opsiyonu da var ancak oraya kalmayabilir. Öncesinde de alabiliriz. Bugün bir kaleci aldık. Onyekuru'yla birlikte transeri bitirdik diyebiliriz ancak fırsat olursa yeni transferlerimiz de olabilir." dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİ OLACAK"

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Onyekuru: "Böyle bir kulübe geldiğim için mutluyum. Bazı eski takım arkadaşlarımla konuştuğumda buranın, birkaç yıl içinde Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olacağını söylediler. Mümkün olduğunca gol ve asistlerimle katkı sağlayacağım. Burada yüzde yüzümü vereceğim ve sonrasında taraftarlar tüm kupaları kazanmak için hazır olsunlar." dedi.