Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MKE Ankaragücü bu sezon Süper Lig'de üst sıraları zorlamak istiyor
Giriş Tarihi: 10.7.2022 13:48

MKE Ankaragücü bu sezon Süper Lig'de üst sıraları zorlamak istiyor

AA
MKE Ankaragücü bu sezon Süper Lig’de üst sıraları zorlamak istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Dalcı, bu sezon düşme korkusu yaşamayan, üst sıraları zorlayan bir takım olmayı hedeflediklerini söyledi.

Dalcı, AA muhabirine, takımın yüzde 70'e yakınının Bolu kampında yer aldığını, iyi çalışıp yeni sezon hazırlıklarını verimli ve sağlıklı geçirdiklerini anlattı.

Oyunculara iki gün bayram izni verdiklerini, yarın Kayseri'de ikinci kamp sürecinin başlayacağını aktaran Dalcı, "Orada genelde hazırlık maçları, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarımız olacak. Lige bu şekilde Kayseri'de hazırlanmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Ligde ilk maçı evlerinde Konyaspor'la oynayacaklarını anımsatan Dalcı, "İlk maçı evimizde oynayacak olmamız bizim için önemli. Lige güçlü takımla başlamak hem zevkli hem de heyecanlı. Seyircimizle birlikte içeride inşallah ilk maçımızdan alnımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Santrfor, stoper, orta saha ve kaleci transferi yapmak istiyoruz"

Dalcı, her takımın geçen yıldan ciddi tecrübeler kazandığını belirterek, rakiplerin yapılan yanlışları bu sene biraz daha avantajlı duruma getirmek için doğru transferlere yöneldiğini dile getirdi.

Şu anki ekonomik durumda transfer yapmanın gerçekten zor olduğunu aktaran Dalcı, şunları kaydetti:

"Bu anlamda kulüplerin ekonomik yapısını da çok sarsmadan yapılacak transferler, o yüzden biraz daha süreç gerektiriyor. Çok canlı bir piyasa değil. Herkes mümkün olduğunca nokta transfer yapmaya çalışıyor. Bunun da tabii ki ekonomik durumların bu durumlara gelmesinden kaynaklandığını düşünüyorum."

Dalcı, 1-2 senelik transfer listeleri olduğunu belirterek, "Bu liste üzerinden devam ediyoruz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz transferler, tamamen istediğimiz transferler. Santrfor ve stoper bölgesine, orta sahaya ve bir de kaleye takviye yapıp transferi bitirmek istiyoruz. Bu mevkilerdeki oyuncularla ciddi görüşmelerimiz devam ediyor. Kayseri kampına bütün oyuncularla katılacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Ligde kalıcı olabilmek adına sağlam temel atmayı istediklerini vurgulayan Dalcı, "Tabii ki kendi içimizde hedeflerimiz olacak. Bunun da lig içerisinde Ankaragücü'ne yakışır, düşme korkusu asla yaşamayan, yukarıları zorlayan bir takım haline gelmek olacağını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Taksim'deki suikast planı böyle engellendi! 'Burası Türkiye size hiç bir zarar gelmez'
Kurban Bayramı Mesajları 2022: En güzel, görselli, kısa, uzun, resimli Bayram Mesajları ile Hayırlı Bayramlar sözleri!
Bakan Koca’dan 50 yaş üstü için kritik uyarı
SON DAKİKA: Milyonlara seyyanen zam ve ödeme takvimi! Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaşı enflasyon farkı ile ne kadar kaç TL oldu?
Kadir Şeker’in tahliyesine itiraz! Yeniden mi tutuklanacak
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? E Devlet Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, nereden başvurulur?
Bugün marketler açık mı, bayramda marketler çalışıyor mu, kaçta açılıyor? 10-12 Temmuz A101, Şok, BİM marketler saat kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, daha erken açıklanır mı? TYT, AYT, YDT 2022 YKS sınav sonuçları bekleniyor!
SON DAKİKA: Emekliye zam memura fark! Kazanç 2.680 lirayı gördü: Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur, memur zammı ve enflasyon farkı ne kadar oldu?
Devlet Su İşleri personel alımı: 2022 DSİ personel alımı başvuru şartları neler, son tarih ne zaman, kontenjanlar belli mi? İşte detaylar
ARKADAŞINA GÖNDER
MKE Ankaragücü bu sezon Süper Lig'de üst sıraları zorlamak istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA