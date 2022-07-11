Beşiktaş’ın Badra Cisse planı! Kartal TFF’ye gidiyor

BADRA YERLİ STATÜSÜNDE OLACAK MI?

Badra Cisse eğer A takıma alınırsa Beşiktaş bir anda milyonlarca Euro'yu kasasından çıkarmaktan kurtulacak. Ancak; bunun önünde ciddi bir engel var. UEFA'nın belirlediği kurallara göre Badra Cisse, Beşiktaş altyapısından yetiştiği için yerli statüde sayılıyor. Ama Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın belirlediği kuralı tanımıyor ve Badra yabancı statüsünde görülüyor. Siyah beyazlı yönetim, TFF nezdinde gerekli başvuruları yapıp Badra'yı yerli oyuncu olarak listeye eklemeye çalışacak. (Türkiye)