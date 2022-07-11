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Giriş Tarihi: 11.7.2022 16:12 Son Güncelleme: 11.7.2022 16:19

Beşiktaş'ın Badra Cisse planı! Kartal TFF'ye gidiyor

Beşiktaş’ın Badra Cisse planı! Kartal TFF’ye gidiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Badra Cisse'ye hayran kaldı. Yöneticiler, futbolcuyu yerli statüsünde oynatmak için girişimlere başladı.

Beşiktaş bir taraftan şampiyonluk mücadelesi verirken diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikli transferlere imza attıran siyah-beyazlılar, altyapıdan oyuncuları da A Takım kadrosuna monte etmek istiyor. O isimlerden biri de Fildişili stoper Badra Cisse oldu. Oyuncu için tek bir engel söz konusu...

VALERIEN ISMAEL HAYRAN KALDI
Stoper transferi için uğraş veren Beşiktaş, yüksek maliyetlerle de baş etmek istiyor. Werder Bremen maçında olumlu izler bırakan Badra Cisse için yönetim harekete geçti. Valerien Ismael'in Ceyhun Kazancı'ya 19 yaşındaki oyuncunun istediği özelliklere sahip olduğu yönünde rapor verdiği gündeme geldi.

BADRA YERLİ STATÜSÜNDE OLACAK MI?
Badra Cisse eğer A takıma alınırsa Beşiktaş bir anda milyonlarca Euro'yu kasasından çıkarmaktan kurtulacak. Ancak; bunun önünde ciddi bir engel var. UEFA'nın belirlediği kurallara göre Badra Cisse, Beşiktaş altyapısından yetiştiği için yerli statüde sayılıyor. Ama Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın belirlediği kuralı tanımıyor ve Badra yabancı statüsünde görülüyor. Siyah beyazlı yönetim, TFF nezdinde gerekli başvuruları yapıp Badra'yı yerli oyuncu olarak listeye eklemeye çalışacak. (Türkiye)

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Beşiktaş'ın Badra Cisse planı! Kartal TFF'ye gidiyor
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