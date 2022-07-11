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Giriş Tarihi: 12.7.2022 00:22

Nuri Şahin, Doğukan Sinik'e veda mesajı!

AA
Nuri Şahin, Doğukan Sinik’e veda mesajı!

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımlayarak, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olan Doğukan Sinik'in daha iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, sosyal medya hesabından 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğukan ile çekildiği bir fotoğrafa yer verdiği paylaşımında, "Bu bir veda değil. Senin için, hepimiz için, Türk futbolu için yeni bir hikayenin ilk sayfası. Ne kadar özel bir yetenek olduğuna hem sahada hem de hocan olarak birlikte mücadele verirken şahit oldum. Hayatın senin için yazdığı senaryonun her satırında hiç yılmadan, geri adım atmadan mücadele ettin. Çok çalıştın, emek verdin ve şimdi ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceksin. Yeni maceran çok daha iyi yerlere geleceğinin ilk işareti. Daha iyisini de başaracağından hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.

"İyi gününde de kötü gününde de her zaman hep yanında olacağım." diyen Şahin, "Performansınla ve karakterinle bizi her zaman gururlandıracaksın. Yolun açık olsun kardeşim, her şey gönlünce olsun. Hep mutlu ol ve de en önemlisi, bir gün elbet yine beraber olacağız." görüşlerine yer verdi.

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Nuri Şahin, Doğukan Sinik'e veda mesajı!
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