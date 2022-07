Nuri Şahin, Doğukan Sinik’e veda mesajı!

"İyi gününde de kötü gününde de her zaman hep yanında olacağım." diyen Şahin, "Performansınla ve karakterinle bizi her zaman gururlandıracaksın. Yolun açık olsun kardeşim, her şey gönlünce olsun. Hep mutlu ol ve de en önemlisi, bir gün elbet yine beraber olacağız." görüşlerine yer verdi.