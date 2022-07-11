Rıdvan Yılmaz için Torino yeniden devrede

Beşiktaş'ın, transferi konusunda Eintracht Frankfurt ile anlaştığı ancak işi imzaya dökemediği Rıdvan Yılmaz, bu kez İtalyanlar'ın gündeminde... 21 yaşındaki sol bek için siyah-beyazlı kulüp, Alman ekibiyle anlaşmış ancak ödeme planında el sıkışılmasına rağmen Frankfurt sonradan vazgeçince transfer gerçekleşmemişti.

Dün de İtalyan basını, Rıdvan'ı daha önce de isteyen Torino'nun, Frankfurt'un aradan çıkmasıyla bir kez daha devreye girdiğini yazdı. Beşiktaş'la Avusturya kampında olan genç futbolcu için İtalyan kulübünün, 5 milyon Euro'dan fazla bir bonservis bedeli teklif ettiği belirtildi.

Rıdvan için Frankfurt 6.5 milyon Euro vermişti. Siyah-Beyazlı kulüp şimdi Torino'nun önerisini düşünüyor. Rıdvan geçtiğimiz sezon toplam 33 resmi maça çıkarken 3 gol atıp, 4 de asist kaydetmişti.