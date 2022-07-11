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Giriş Tarihi: 11.7.2022 10:34 Son Güncelleme: 11.7.2022 10:35

Rıdvan Yılmaz için Torino yeniden devrede

ÇAĞDAŞ HALICI
Rıdvan Yılmaz için Torino yeniden devrede

Eintracht Frankfurt’la anlaşma bozuldu, İtalyanlar Rıdvan Yılmaz için devreye girdi. 21 yaşındaki sol bek için daha önce de nabız yoklayan Çizme temsilcisi, Beşiktaş'ın kapısını yine çaldı. Siyah-beyazlı ekibe 5 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli teklif edildi.

Beşiktaş'ın, transferi konusunda Eintracht Frankfurt ile anlaştığı ancak işi imzaya dökemediği Rıdvan Yılmaz, bu kez İtalyanlar'ın gündeminde... 21 yaşındaki sol bek için siyah-beyazlı kulüp, Alman ekibiyle anlaşmış ancak ödeme planında el sıkışılmasına rağmen Frankfurt sonradan vazgeçince transfer gerçekleşmemişti.

Dün de İtalyan basını, Rıdvan'ı daha önce de isteyen Torino'nun, Frankfurt'un aradan çıkmasıyla bir kez daha devreye girdiğini yazdı. Beşiktaş'la Avusturya kampında olan genç futbolcu için İtalyan kulübünün, 5 milyon Euro'dan fazla bir bonservis bedeli teklif ettiği belirtildi.

Rıdvan için Frankfurt 6.5 milyon Euro vermişti. Siyah-Beyazlı kulüp şimdi Torino'nun önerisini düşünüyor. Rıdvan geçtiğimiz sezon toplam 33 resmi maça çıkarken 3 gol atıp, 4 de asist kaydetmişti.

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Rıdvan Yılmaz için Torino yeniden devrede
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