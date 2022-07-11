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Giriş Tarihi: 12.7.2022 00:01

Sergio Oliveira, Galatasaray'ın kampına dahil oluyor

AA
Sergio Oliveira, Galatasaray’ın kampına dahil oluyor

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Portekizli orta saha Sergio Oliveira'nın bu gece kampa katılacağı bildirildi.

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampta sarı-kırmızılılar sabah antrenmanını basına kapalı gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, basın mensuplarına bir bölümü açık olan akşam idmanında ise teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan idmanda oyuncular, üç grup halinde dar alanda topa baskı ve geçiş oyununa yönelik çalışmalar yaptı.

Teknik direktör Buruk'un zaman zaman çalışmayı durdurarak oyunculara oynatmak istediği sistemi anlattığı görüldü. Futbolcuların antrenmanda istekli olduğu gözlendi. Bu arada yeni transfer Sergio Oliveira'nın bu gece kampa katılacağı bildirildi. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

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Sergio Oliveira, Galatasaray'ın kampına dahil oluyor
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