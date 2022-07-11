SON DAKİKA: Sevilla, Marcao transferini resmen açıkladı

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Savunmanın en önemli isimlerinden olan Marcao, Sevilla ile anlaşarak takımdan ayrıldı. La Liga'nın önemli takımlarından Sevilla, Galatasaray'ın yıldız stoperini transfer ettiğini duyurdu. Marcao, İspanyol ekibi ile 5 yıllık kontrat imzaladı.

50 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ

Yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak olan Marcao'nun serbest kalma maddesi 50 milyon Euro olarak belirlendi.