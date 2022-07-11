Valour FC - HFX Wanderers maçında William Akio’dan şok hareket! Takımının golünü engelledi...

Kanada Premier Ligi'nde Valour FC ile HFX Wanderers arasında Investors Group Field Stadı'nda oynanan mücadelede yeşil sahalarda ender rastlanacak bir olay yaşandı.

Valour FC forması giyen William Akio, müsabaka 0-0 devam ederken 18. dakikada takımının gole yaklaştığı pozisyonda topu çizgiden çıkararak herkesi şaşkına çevirdi. 25 yaşındaki oyuncunun, takım arkadaşı Alessandro Riggi'nin ağlara göndermek üzere olduğu dokunuşa yaptığı hamle futbolseverleri ikiye böldü.

KASTEN Mİ YAPTI?

Yerel yorumcular başta olmak üzere söz konusu harekete mantıklı bir açıklama arayan birçok kişi, William Akio'nun topun çizgiyi geçtiğini düşünerek yaşadığı Gol sevinci kapsamında savruk bir vuruş yaptığını ancak anlık bir hatayla topu çizgiden çıkardığını savunuyor. Bir diğer kesim, topun çizgiyi geçtiğinden emin olmak için ağlara doğru vurmak isterken yanlış vuruş yaptığını düşünüyor.

Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan çoğunluk ise deneyimli kanat oyuncusunun vuruş esnasındaki vücut dilini ve topa hamle açısını değerlendirerek bunun kasten yapılan bir hareket olduğu görüşünde.

Öte yandan William Akio başta olmak üzere Valour FC forması giyen oyuncuların pozisyon anında topun çizgiyi geçtiği konusunda ısrarcı olmayarak orta noktayı göstermeyen hakeme itiraz etmemeleri dikkat çeken bir başka detay oldu.

SPİKER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Valour FC - HFX Wanderers maçını anlatan spiker, William Akio'nun hareketi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Gol anonsu yapmaya hazırlanan spiker, topun çizgiden çıkması üzerine, "William Akio az önce kendi takımının golünü mü engelledi? Topun çizgiye geçtiğinden emin olmak için vurdu ancak çizgiden çıkarmış oldu. Topun çizgiyi geçtiğini ve gol olduğunu söylüyor. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Top net şekilde çizgiyi geçmek üzereyken geliyor ve kendi golünü engelliyor." dedi.

TAKIM ARKADAŞLARI KIZDI, OYUNDAN ALINDI

Yaptığı bu tartışmalı hareket sonrası takım arkadaşlarının hışmına uğrayan William Akio, teknik direktör Phillip Dos Santos tarafından 54. dakikada oyundan alındı ve yerine José Daniel Ascanio Aparicio oyuna dahil oldu.

William Akio'nun ilginç hareketiyle damga vurduğu maçta sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 84. dakikada Moses Dyer'ın attığı golle Valour FC oldu.

KULÜPTEN ŞAŞIRTAN TEPKİ: PAYLAŞIMI SİLEBİLİR MİSİNİZ?

HFX Wanderers maçında William Akio'nun skandal hareketi sonrasında tepkilerin, eleştirilerin ve hatta şike iddialarının hedefi haline gelen Valour FC, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaşananlara ilginç bir reaksiyon gösterdi.

Twitter'da 6 milyondan fazla izlenerek adeta viral haline gelen videoyu paylaşan Spor hesabına mesaj atan kulüp, Twitter'ı etiketleyerek "Bu paylaşımını silebilir misiniz?" yazdı. Kulübün bu tutumu, yaşananları ve suçlamaları ciddiye almamak üzerine mizahi bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

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