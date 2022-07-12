Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona, Nikola Kalinic'i kadrosuna kattı!
Giriş Tarihi: 12.7.2022 21:16

Barcelona, Nikola Kalinic'i kadrosuna kattı!

AA
Barcelona, Nikola Kalinic’i kadrosuna kattı!

İspanya ekibi Barcelona, Sırp basketbolcu Nikola Kalinic'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki forvetle iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İspanya ekibi Barcelona, Sırp basketbolcu Nikola Kalinic'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki forvetle iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kalinic, 2015-2020 yıllarında Fenerbahçe forması giymişti. Kariyerinin en parlak dönemini geçirdiği sarı-lacivertlilerle Türkiye'de üçer lig ve kupa, bir THY Avrupa Ligi zaferi yaşayan tecrübeli oyuncu, daha sonra Valencia ve Kızılyıldız'da görev yapmıştı.

Geçen sezon Kızılyıldız formasıyla şampiyonluk yaşadığı Adriyatik Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilen Kalinic, THY Avrupa Ligi'nde ise maç başına 12,6 sayı, 3,9 ribaunt ve 3,4 asist ortalamaları yakalamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

BENZİN - MOTORİN FİYATI 2022 - İstanbul, Ankara, İzmir Akaryakıt fiyatları 2022 ile benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar?
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU: 24 ilde 164 bin liradan başlayan fırsatlarla TOKİ ucuz konut başvurusu ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? - Son dakika
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için tarih verildi!
YKS sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM'den tarih açıklaması!
Vatandaş isyanda, İmamoğlu'na tepkiler dinmiyor! "Neredeysen gelme, oradan istifanı açıkla"
Bankalar yarın açık mı, ne zaman açılıyor, hangi gün? 13 Temmuz 2022 Çarşamba bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?İşte bankaların açılış tarihi!
Bankalar ne zaman açılacak, hangi gün? 13-14 Temmuz 2022 bankalar açık mı, çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?
GÜNCEL || Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına indirim üstüne indirim: İşte 11 Temmuz 2022 akaryakıt fiyatları!
Postaneler PTT bugün açık mı, tatil mi? 12 Temmuz 2022 Salı Kurban Bayramı'nda PTT kargo çalışıyor mu, kapalı mı?
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 11-12 Temmuz 2022 Ankara, İzmir ve İstanbul’da otobüs, metro, Marmaray, İZBAN, metrobüs bugün ve yarın bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona, Nikola Kalinic'i kadrosuna kattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA