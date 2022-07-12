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Giriş Tarihi: 12.7.2022 18:51 Son Güncelleme: 12.7.2022 19:00

Beşiktaş - Viktoria Plzen maçından gol sesi çıkmadı

Beşiktaş - Viktoria Plzen maçından gol sesi çıkmadı

Beşiktaş, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael; karşılaşmaya Ersin Destanoğlu- Welinton, Necip Uysal, Montero, Rosier, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Umut Meraş, Boyd, Emirhan Delibaş, Cenk Tosun 11'iyle çıktı. Viktoria Plzen ise Jindrich Stanek - Ludek Pernica, Radim Reznik, Milan Havel, Filip Cihak, Jan Sykora, Jan Kopic, Jhon Mosquera, Pavel Bucha, Lukas Kalvach, Tomas Chory 11'iyle sahada yer aldı.

CENK TOSUN, SALİH UÇAN, EMİRHAN DELİBAŞ KAÇIRDI

Karşılaşmanın ilk yarısında daha etkin gözüken taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar; Cenk Tosun, Salih Uçan, Emirhan Delibaş ile gol pozisyonları bulsa da bunları skora çeviremedi. Plzen de Sykora ve Kalvach ile bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Valerien Ismael, karşılaşmanın ikinci yarısına Cenk Tosun ve Umut Meraş'ın yerine Kenan Karaman ve Oğuzhan Akgün'ü oyuna alarak başladı. Bu anlarda Rosier sol kanat bek olarak görev yaparken, Kenan Karaman sağ kanatta görev aldı. Siyah-beyazlılar, ikinci yarının başlarında daha etkili olan taraf olsa da bunu skora yansıtamadı. Mücadelenin 62. dakikasında Emre Bilgin, Badra Cisse, Berkay Vardar ve Rıdvan Yılmaz; Ersin Destaoğlu, Welinton, Rosier ve Necip Uysal'ın yerine oyuna dahil oldu.

EMRE BİLGİN RÖVEŞATADA GOLE İZİN VERMEDİ
Mücadelenin 72. dakikasında Ghezzal, N'Koudou, Serdar Saatçı ve Necati Bilgiç; Emirhan Delibaş, Salih Uçan, Boyd ve Montero'nun yerine oyuna dahil oldu. Hasic, 86. dakikada Gedson'un yerine oyuna girdi. 82. dakikada Plzen gole yaklaştı. Trusa'nın sağ kanattan ortasında arka direkte Pilar, şansını röveşata ile denedi. Kaleci Emre Bilgin topu kornere gönderdi.

11 DAKİKADA OYUNDAN ALINAN SERDAR SAATÇI SİNİRLENDİ
Öte yandan karşılaşmanın 72. dakikada oyuna dahil olan Serdar Saatçı, 83. dakikada oyundan geri alındı. Bu duruma sinirlenen genç savunmacı, yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

Beşiktaş sezonun ilk hazırlık maçında Bundesliga ekibi Werder Bremen'i 2-1 mağlup etmişti. Siyah-Beyazlılar sezon öncesi 3. hazırlık maçında bir diğer Bundesliga ekibi Mainz ile karşılaşacak. 15 Temmuz günü oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

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Beşiktaş - Viktoria Plzen maçından gol sesi çıkmadı
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