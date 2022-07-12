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Giriş Tarihi: 12.7.2022 16:33 Son Güncelleme: 12.7.2022 16:49

Galatasaray antrenmanında Kerem Aktürkoğlu ile Patrick Van Aanholt arasında gerginlik

AA
Galatasaray antrenmanında Kerem Aktürkoğlu ile Patrick Van Aanholt arasında gerginlik

Galatasaray'ın sabah antrenmanında Patrick Van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu arasında gerginlik yaşandı. İkili arasında yaşanan tartışmaya takım arkadaşları müdahale ederek iki oyuncuyu ayırdı.

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da gerçekleştirdiği kampta futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt arasında gerginlik yaşandı.

Galatasaray idmanında gerginlik! Kerem ve Van Aanholt'u zor ayırdılar | Video

Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yapılan ve ilk bölümü basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda futbolcular arasındaki gerginlik, 5'e 2 pas çalışması sırasında meydana geldi.

Basın mensuplarının sahadan ayrıldığı sırada gerçekleşen olayda Patrick van Aanholt'un müdahalesi sonrasında Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı.

Bu pozisyon sonrasında önce sözle tartışma yaşayan futbolcular, daha sonra birbirlerinin üzerine yürüdü.

Araya giren diğer futbolcular, Patrick van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu'nu sakinleştirerek gerginliğin büyümesini önledi.

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Galatasaray antrenmanında Kerem Aktürkoğlu ile Patrick Van Aanholt arasında gerginlik
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