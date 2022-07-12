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Giriş Tarihi: 12.7.2022 18:23 Son Güncelleme: 12.7.2022 18:25

Manchester United hazırlık maçında Liverpool'a fark attı!

Manchester United hazırlık maçında Liverpool’a fark attı!

İngiltere Premier Lig'in iki devi Manchester United ile Liverpool, hazırlık maçında Tayland'ın başkenti Bangkok'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Kırmızı Şeytanlar 4-0 kazandı.

İngiltere Premier Lig'in iki devi Manchester United ile Liverpool yeni sezon öncesi hazırlık kampı kapsamında karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar, Tayland'ın başkenti Bangkok'da oynanan karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Manchester United'ın golleri 12. dakikada Sancho, 30. dakikada Fred, 33. dakikada Martial ve 76. dakikada Pellistri'den geldi. Liverpool'da Benfica'dan yeni transfer Uruguaylı golcü Darwin Nunez 62. dakikada oyuna girerek ilk maçına çıkmış oldu.

Manchester United'da özel nedenlerle kampa dahil olmayan Cristiano Ronaldo maçta yer almadı. Premier Lig'de yeni sezon 5 Ağustos Cuma günü başlayacak.

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Manchester United hazırlık maçında Liverpool'a fark attı!
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