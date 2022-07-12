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Giriş Tarihi: 12.7.2022 20:56 Son Güncelleme: 12.7.2022 21:02

Patrick van Aanholt'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Ortak hedefimiz Galatasaray'ın başarısı"

AA
Patrick van Aanholt’tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Ortak hedefimiz Galatasaray’ın başarısı

Galatasaraylı futbolcu Patrick van Aanholt, Avusturya'da kamp yapan sarı-kırmızılı ekibin bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda gerginlik yaşadığı takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile yaşadıkları olayın abartıldığını bildirdi. Hollandalı yıldız futbolcu, "Takım arkadaşım Kerem Aktürkoğlu ile idmanımız sırasında yaşadığımız ufak gerginlik, ne yazık ki sahanın içinde kalması gerekirken, çıkan abartılı haberler ile yanlış bir şekilde yayılmıştır" dedi.

Galatasaraylı futbolcu Patrick van Aanholt, Avusturya'da kamp yapan sarı-kırmızılı ekibin bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda gerginlik yaşadığı takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile yaşadıkları olayın abartıldığını bildirdi. Van Aanholt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kerem ile aralarında hiçbir sorun bulunmadığını belirtti.

Sarı-kırmızılı futbolcu, antrenmanda yaşanan olayla ilgili yaptığı paylaşımda, "Takım arkadaşım Kerem Aktürkoğlu ile idmanımız sırasında yaşadığımız ufak gerginlik, ne yazık ki sahanın içinde kalması gerekirken, çıkan abartılı haberler ile yanlış bir şekilde yayılmıştır. Kerem benim kardeşim ve aynı hedefe yürüdüğüm yol arkadaşımdır. Ortak hedefimiz Galatasaray'ın başarısı olup aramızda hiçbir husumet bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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Patrick van Aanholt'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Ortak hedefimiz Galatasaray'ın başarısı"
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