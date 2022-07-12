Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Salih Özcan'a Dortmund ile ilk antrenmanına çıktı! Sammer'den övgüyü kaptı
Giriş Tarihi: 12.7.2022 11:42

Salih Özcan'a Dortmund ile ilk antrenmanına çıktı! Sammer'den övgüyü kaptı

DHA
Salih Özcan’a Dortmund ile ilk antrenmanına çıktı! Sammer’den övgüyü kaptı

Milli futbolcu Salih Özcan, yeni takımı Borussia Dortmund ile ilk antrenmanına çıktı. Dortmund teknik danışmanı Mathias Sammer, ""Türk Milli Takımı oyuncusu Salih Özcan şimdi en iyi döneminde. Oyunu giderek daha iyi anlıyor ve bizimle bir sonraki adımı atmak için hala büyük bir potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon sonunda Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'den Borussia Dortmund'a transfer olan milli futbolcu Salih Özcan, yeni takımıyla çalışmalara başladı. Haziran ayında milli takımda görev yaptığı için izinli olan Salih, sarı-siyahlı ekibin yeni sezon hazırlıklarına iki hafta geç katıldı.

Öte yandan 5 bin kadar Borussia Dortmund taraftarı, antrenmanı takip etti. Antrenman öncesinde tesis girişinde saatlerce sıra bekleyen taraftarlar, oyuncularını tezahüratlarla karşıladı.

DORTMUND DANIŞMANI SAMMER: SALİH BÜYÜK BİR POTANSİYELE SAHİP
Sarı-siyahlı ekibin teknik danışmanı Mathias Sammer, Alman medyasına yaptığı açıklamada, milli futbolcu Salih Özcan'ın hayranı olduğunu söyledi. Salih'in Köln'de yıldızının Steffen Baumgart döneminde parladığını ifade eden Sammer, "Türk Milli Takımı oyuncusu Salih Özcan şimdi en iyi döneminde. Artık çok geç değil. Oyunu giderek daha iyi anlıyor ve bizimle bir sonraki adımı atmak için hala büyük bir potansiyele sahip. Bir yıl öncesinde göre kendisini çok geliştirdi" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? YKS sınav sonuçları için tarih ÖSYM tarafından açıklandı!
Benzin, motorin ve mazot fiyatları son liste - İstanbul, Ankara, İzmir Akaryakıt fiyatları 2022 ile benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar?
GÜNCEL || Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına indirim üstüne indirim: İşte 11 Temmuz 2022 akaryakıt fiyatları!
Bankalar ne zaman, hangi gün açılacak? 12-13-14 Temmuz 2022 bayramda bugün bankalar çalışıyor mu?
Vatandaş isyanda, İmamoğlu'na tepkiler dinmiyor! "Neredeysen gelme, oradan istifanı açıkla"
Megakent böyle rezalet görmedi! İstanbul'u sel aldı: İmamoğlu tatilden alay eder gibi mesaj attı
Son dakika! ABD'den "İran Moskova'ya İHA gönderecek! Rus askeri eğitecek" iddiası
Son dakika! Canan Karatay A Haber'de açıkladı: Et sağlıksız demek aldatmaca
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? E Devlet ile Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?
Postaneler PTT bugün açık mı, tatil mi? 12 Temmuz 2022 Salı Kurban Bayramı'nda PTT kargo çalışıyor mu, kapalı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Salih Özcan'a Dortmund ile ilk antrenmanına çıktı! Sammer'den övgüyü kaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA