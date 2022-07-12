Galatasaraylı yöneticiler daha önce prensip anlaşmasına vardıkları Umut Bozok için kulübü Lorient'le de masaya oturup el sıkışırken, golcü oyuncunun sonraki aşamada ortaya koyduğu talepleri şaşkınlıkla karşıladı.

GALATASARAY SÜRE VERDİ

Kasımpaşa'da kazandığı paranın çok daha fazlasını isteyen ve kapıyı 2 milyon Euro'dan açan 25 yaşındaki oyuncunun, makul bir zemine dönmesi için kendisine süre verildi.

GALATASARAYLI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Süper Lig 'de kiralık olarak geçirdiği tek sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok, küçüklüğünden beri Galatasaraylı olduğunu ve Galatasaray 'da oynamak istediğini belirterek, kendisine yapılan diğer teklifleri geri çevirmişti. Ancak gelinen son noktada yıldız futbolcunun ortaya koyduğu tavır, transfer sürecini uzatacak gibi görünüyor. (Fanatik)