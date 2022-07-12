Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Vedat Muriqi transferi kriz çıkardı! Konu FIFA'ya taşınıyor...
Giriş Tarihi: 12.7.2022 13:34

Son dakika haberi: Vedat Muriqi transferi kriz çıkardı! Konu FIFA'ya taşınıyor...

Son dakika haberi: Vedat Muriqi transferi kriz çıkardı! Konu FIFA’ya taşınıyor...

Son dakika haberi: Vedat Muriqi transferi kriz çıkardı... Lazio, tüm anlaşmaların yapılmasına rağmen Vedat Muriqi'in sağlık sorunlarını gerekçe göstererek transferi iptal eden Club BruggeFIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...

Club Brugge'e transferi sağlık testleri nedeniyle iptal edilen Vedat Muriqi'in kulübü Lazio, konuyu FIFA'ya taşımaya hazırlanıyor.

Belçika ekibinin Muriqi'in sağlık problemleri olduğunu bahane ederek yapılan anlaşmadan caydığını iddia eden Lazio, oyuncusunu bir dizi testten geçirdi. Futbol oynamak için mükemmel durumda olduğu kanıtlanan Muriqi'in transferinin sebepsiz yere iptal edildiğine yönelik şikayetin ise Lazio tarafından FIFA'ya yapılacağı İtalyan basını tarafından yazıldı.

Lazio'da beklenen performası gösteremeyen Muriqi, geçen sezonun devre arasında İspanya'nın Mallorca takımına kiralanmış, burada çıktığı 16 maçta 3 gol 4 asist üretmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav sonuçları ÖSYM açıklanma tarihi belli oldu
BENZİN - MOTORİN FİYATI 2022 - İstanbul, Ankara, İzmir Akaryakıt fiyatları 2022 ile benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar?
Vatandaş isyanda, İmamoğlu'na tepkiler dinmiyor! "Neredeysen gelme, oradan istifanı açıkla"
GÜNCEL || Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına indirim üstüne indirim: İşte 11 Temmuz 2022 akaryakıt fiyatları!
Bankalar ne zaman açılacak, hangi gün? 13-14 Temmuz 2022 bankalar açık mı, çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?
Megakent böyle rezalet görmedi! İstanbul'u sel aldı: İmamoğlu tatilden alay eder gibi mesaj attı
Postaneler PTT bugün açık mı, tatil mi? 12 Temmuz 2022 Salı Kurban Bayramı'nda PTT kargo çalışıyor mu, kapalı mı?
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 11-12 Temmuz 2022 Ankara, İzmir ve İstanbul’da otobüs, metro, Marmaray, İZBAN, metrobüs bugün ve yarın bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?
Son dakika! ABD'den "İran Moskova'ya İHA gönderecek! Rus askeri eğitecek" iddiası
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? E Devlet ile Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Vedat Muriqi transferi kriz çıkardı! Konu FIFA'ya taşınıyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA