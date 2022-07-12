Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Joshua King resmen Fenerbahçe'de
Giriş Tarihi: 12.7.2022 17:57 Son Güncelleme: 12.7.2022 18:28

Son dakika: Joshua King resmen Fenerbahçe'de

Son dakika: Joshua King resmen Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Joshua King ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Norveçli golcü, Fenerbahçe'nin Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor ve Tiago Çukur'dan sonraki 5. transferi oldu.

Fenerbahçe, Joshua King ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

204 MAÇTA 53 GOL, 18 ASİST

30 yaşındaki futbolcu kariyerinde sırasıyla Valerenga, Manchester United, Preston, Monchengladbach, Hull City, Blackburn, Bournemouth, Everton ve Watford formaları giydi. Joshua King, Premier Lig'de 204 maçta 53 gol, 18 asistlik performans sergiledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

BENZİN - MOTORİN FİYATI 2022 - İstanbul, Ankara, İzmir Akaryakıt fiyatları 2022 ile benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar?
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için tarih verildi!
Vatandaş isyanda, İmamoğlu'na tepkiler dinmiyor! "Neredeysen gelme, oradan istifanı açıkla"
Bankalar ne zaman açılacak, hangi gün? 13-14 Temmuz 2022 bankalar açık mı, çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU: 24 ilde 164 bin liradan başlayan fırsatlarla TOKİ ucuz konut başvurusu ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? - Son dakika
GÜNCEL || Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına indirim üstüne indirim: İşte 11 Temmuz 2022 akaryakıt fiyatları!
Postaneler PTT bugün açık mı, tatil mi? 12 Temmuz 2022 Salı Kurban Bayramı'nda PTT kargo çalışıyor mu, kapalı mı?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM'den tarih açıklaması!
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 11-12 Temmuz 2022 Ankara, İzmir ve İstanbul’da otobüs, metro, Marmaray, İZBAN, metrobüs bugün ve yarın bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?
Megakent böyle rezalet görmedi! İstanbul'u sel aldı: İmamoğlu tatilden alay eder gibi mesaj attı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Joshua King resmen Fenerbahçe'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA