Son dakika: Joshua King resmen Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Joshua King ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
204 MAÇTA 53 GOL, 18 ASİST
30 yaşındaki futbolcu kariyerinde sırasıyla Valerenga, Manchester United, Preston, Monchengladbach, Hull City, Blackburn, Bournemouth, Everton ve Watford formaları giydi. Joshua King, Premier Lig'de 204 maçta 53 gol, 18 asistlik performans sergiledi.