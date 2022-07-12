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Giriş Tarihi: 12.7.2022 14:30

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Dorukhan Toköz'den transfer itirafı! "Avrupa'dan 3 teklif geldi"

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Dorukhan Toköz’den transfer itirafı! Avrupa’dan 3 teklif geldi

Trabzonspor'un milli futbolcusu Dorukhan Toköz, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Toköz, "Geçtiğimiz sezon serbest kaldığımda Avrupa'dan 3 teklif geldi. Türkiye'den de isteyen takımlar vardı. İlk amacım Avrupa'ya gitmekti ancak ailemle ve menajerimle görüştükten sonra Türkiye'de daha mutlu olacağıma inandım." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un milli orta sahası Dorukhan Toköz, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Yeni sezon iyi hazırlandıklarını söyleyen Dorukhan, "Şampiyonluğun mutluluğunu yaşıyoruz. Sezon içinde çok iyi çalıştık. Fark açılsa da rehavete kapılmadık. Yabancısı, Türk'ü çok iyi bir ortam oluştu takımda ve istediğimiz şampiyonluğu aldık. Şu anda rakiplerimize bakmıyoruz ancak zor bir sezon bizi bekliyor. Trabzonspor şampiyonluğa oynamak istiyoruz ancak bunu haddimizi bilerek, mütevazı bir şekilde çalışarak yapacağız. Bu sene daha fazla maç var. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Yeni transferlerimiz çok iyi futbolcular ve çok iyi insanlar. Hocamız takıma birisini katarken karakterine de bakıyor. Tabii ki zor olacak ancak ben yine başarılı olacağımıza inanıyorum." dedi.

Geçtiğimiz sezon birçok mevkide oynamasını değerlendiren milli oyuncu, "O hafta nerede eksik varsa hocamız bizimle hafta içi konuşuyor ve 'Seni burada oynatıyorum' diye önceden söylüyor. Beni farklı birçok mevkide oynattı bu sene, çok şükür hepsi de iyi geçti." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın iyi bir jenerasyona sahip olduğunu söyleyen Dorukhan, "Milli takımda çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Takım içinde çok iyi gelişim gösteren oyuncular var ve bizim hak ettiğimiz yerlere geleceğimiz yakın diye düşünüyorum." dedi.

"AVRUPA'DAN 3 TEKLİF GELDİ"

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra serbest kalan Dorukhan, "Geçtiğimiz sezon serbest kaldığımda Avrupa'dan 3 teklif geldi. Türkiye'den de isteyen takımlar vardı. İlk amacım Avrupa'ya gitmekti ancak ailemle ve menajerimle görüştükten sonra Türkiye'de daha mutlu olacağıma inandım. Abdullah Avcı'nın bendeki yeri çok ayrıdır. Beni arayıp 'Gel, bu sene şampiyon olacağız' deyince ben de mutlulukla geldim." ifadelerini kullandı.

"70 YAŞINDAKİ TEYZE KADROYU SAYIYOR"

Şampiyonluk kutlamalarının çok iyi geçtiğini söyleyen Dorukhan, "Şampiyonluk kutlamaları çok güzeldi. Hayatımız boyunca unutamayacağımız anılar biriktiriyoruz bu şekilde ve yanımızda da sevdiğimiz insanlar oluyor. Trabzon'da 70 yaşında bir teyze gördüğünüzde size bütün kadroyu sayabiliyor. Bize bu sene çok destek oldular. İnşallah biz de yüzlerini yere baktırmayız." diyerek sözlerini noktaladı.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Dorukhan Toköz'den transfer itirafı! "Avrupa'dan 3 teklif geldi"
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