Trabzonspor MTK Budapeşte maçı hangi kanalda, ne zaman soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Slovenya kampında ilk hazırlık maçına çıkmaya hazırlanan bordo mavili ekip Macar ekibi MTK Budapeşte ile karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor MTK Budapeşte maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Trabzon MTK Budapeşte maçı yayın kanalı



TRABZONSPOR MTK BUDAPEŞTE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı 14 Temmuz Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait tesislerde sabah idmanının ardından akşam da bir çalışma gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen akşam idmanına sakatlığı süren Stefano Denswil, kas spazmı olan Vitor Hugo ile tedbir amaçlı dinlendirilen Dorukhan Toköz'ün katılmadıkları bildirildi.

Uğurcan Çakır, Serkan Asan'ın yanı sıra sabahki çalışmada ayak bileğine darbe alan Emrehan Gedikli'nin ise kondisyon salonunda çalıştıkları öğrenildi.

Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.