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Giriş Tarihi: 13.7.2022 11:42

Chelsea, Kolibaly transferinde sona yaklaştı!

Chelsea, Kolibaly transferinde sona yaklaştı!

İngiltere Premier Lig'de yeni sezon için hazırlıklarına devam eden Chelsea, Kalidou Koulibaly için Napoli'yi 38 milyon euroya ek olarak bonusları da içeren bir teklife ikna etti. İşte tüm detaylar...

Transfer döneminde savunmasından Christensen ve Rüdiger'i kaybeden Chelsea flaş bir hamleyi tamamlamak üzere.

İtalyan basınının aktardığı bilgilere göre Chelsea'nin Napoli'den Kalidou Koulibaly'yi renklerine bağlamak üzere olduğu belirtildi. Chelsea'nin Napoli'yi 38 milyon euroya ek bonuslar ikna ettiği belirtilirken Koulibaly'e ise 5 yıllık sözleşme karşılığı sezon başına 10 milyon euro garanti ücret ödeyeceği belirtildi.

31 yaşındaki Senegalli oyuncu faal futbolcular arasında dünyanın sayılı stoperleri arasında gösteriliyordu. 2014'te Genk'ten Napoli'ye 7,75 milyon euroya transfer olan Koulibaly, İtalyan ekibinde kaptanlığa kadar yükselmişti.

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Chelsea, Kolibaly transferinde sona yaklaştı!
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