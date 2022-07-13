Lewandowski’ye ölüm tehditleri! Ailesini götüremedi...

Bayern Münih'te Robert Lewandowski'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz ay takımdan ayrılmak istediğini net bir şekilde açıklayan yıldız golcü, henüz sorun çözülmediği için kulübün sezon öncesi çalışmalarına katılmak üzere Almanya'ya geldi.

"BAYERN CİDDİYETSİZ BİR KULÜP"

Lewandowski, liglerin bitimiyle gittiği Polonya Milli Takımı kampında katıldığı basın toplantısında Bayern Münih ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanmış ve takımdan ayrılmak istediğini resmen açıklamıştı.

"Bayern Münih'teki dönemim sona erdi. Orada oynamaya devam etmem için bir ihtimal görmüyorum. Bayern ciddiyetsiz bir kulüp, artık orada oynamak istemiyorum. Transferim en iyi çözüm. Umarım beni durdurmazlar."

BAYERN UCUZA BIRAKMAK İSTEMİYOR

Lewandowski'nin sert açıklamaları sonrasında gözler Bayern Münih'e çevrilmişti. Sportif direktör Hasan Saliamidzic ve CEO Oliver Kahn, Polonyalı golcünün takımdan ayrılmasına sıcak bakmadıklarını söylemişlerdi.

Salihamidzic; "Lewandowski bana sözleşme uzatmak istemediğini ve kulüpten ayrılmak istediğini söyledi. Ancak bizim düşüncemiz değişmedi. Sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Lewa gelecek yaza kadar bizim futbolcumuz, gerçek bu." demiş, Oliver Kahn ise oyuncuyu ederinin altında satmayacaklarını belirtmişti.

MÜNİH'E TEK BAŞINA GELDİ

Transfer bilmecesi çözülemeyen Lewandowski, sağlık kontrolleri ve sezon öncesi çalışmalarına katılmak için tatilini bitirip Münih'e geldi. 33 yaşındaki golcü futbolcunun Almanya'ya tek başına gelmesi, eşini ve çocuklarını getirmemesi dikkatlerden kaçmadı.

"ÖLÜM TEHDİTLERİ SEBEBİYLE GETİRMEDİ"

Polonya basını, Lewandowski'nin Münih'e ailesi olmadan, tek başına gitmesinin sosyal medyadan eşine yönelik gelen ölüm tehditleri olduğunu öne sürdü. Haberde Barcelona'ya transferinin tamamlanmasını bekleyen Lewandowski'nin kendisine ve eşine gelen tehditlerden çok sıkıldığı ve bu sebeple Münih'e tek başına gelmeyi tercih ettiği ifade edildi.