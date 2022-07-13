Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "En iyi oyuncuları getirmeye çalışıyoruz"

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Orta sahaya bir transfer daha yapacağız. Ön tarafa da alacağımız oyuncular var. Görüşmelerimiz sürüyor."

"Transferde bu hafta daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Kampa yetiştirmeye çalışıyoruz. En kısa zamanda kadromuzu tamamlayıp yolumuza bakmak istiyoruz. Eksik mevkilerle ilgili çalışmalar yapıyoruz."

"Transfer kolay değil. Adam almak için adam almak istemiyoruz. En iyi oyuncuları getirmeye çalışıyoruz. O da zaman alıyor. Herkes iyi niyetli çalışıyor. En kısa zamanda bize direkt katkı sağlayacak oyuncuları getireceğiz."