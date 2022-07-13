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Giriş Tarihi: 13.7.2022 22:11 Son Güncelleme: 13.7.2022 22:18

Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "En iyi oyuncuları getirmeye çalışıyoruz"

Okan Buruk’tan transfer açıklaması! En iyi oyuncuları getirmeye çalışıyoruz

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçları kapsamında MOL Fehervar ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, transfer çalışmaları hakkında açıklamalar yaptı.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Orta sahaya bir transfer daha yapacağız. Ön tarafa da alacağımız oyuncular var. Görüşmelerimiz sürüyor."

"Transferde bu hafta daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Kampa yetiştirmeye çalışıyoruz. En kısa zamanda kadromuzu tamamlayıp yolumuza bakmak istiyoruz. Eksik mevkilerle ilgili çalışmalar yapıyoruz."

"Transfer kolay değil. Adam almak için adam almak istemiyoruz. En iyi oyuncuları getirmeye çalışıyoruz. O da zaman alıyor. Herkes iyi niyetli çalışıyor. En kısa zamanda bize direkt katkı sağlayacak oyuncuları getireceğiz."

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Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "En iyi oyuncuları getirmeye çalışıyoruz"
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