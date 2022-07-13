Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’tan Kurzawa hamlesi! Kartal yıldız transferlerine devam ediyor...

Weghorst, Cenk Tosun, Muleka ve Saiss gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş'tan sürpriz bir atak geldi. Kara Kartal, PSG ile yolları ayırması beklenen yıldız oyuncu Kurzawa için harekete geçti.

Fransız medyasından Lequipe'in haberine göre Paris Saint Germain, Japonya turu kafilesine yıldız isimleri almak istemiyor. Kafilede Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Eric Ebimbe, Idrissa Gueye ve Abdou Diallo gibi isimler yer almayacak. İsmi daha önce Süper Lig devleri için anılan sol kanat oyuncusu Layvin Kurzawa'nın Beşiktaş'ın radarında olduğu belirtildi.

29 yaşındaki yıldız oyuncunun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan tecrübeli oyuncu, 13 kez Fransa Milli Takım forması giydi.

ADAYLAR FAZLA

Yıldız oyuncuyu Beşiktaş'ın yanı sıra West Ham United, Newcastle United ve Napoli de kadrosuna katmak istiyor. Kariyerinde 247 karşılaşmaya çıkan Kurzawa, 22 gol atarken 31 de asiste imza attı.

PSG'deki kariyerinin son dönemlerinde sakatlıklarla boğuşan tecrübeli futbolcu, teknik direktör Christophe Galtier tarafından kadroda düşünülmüyor. Değeri 5 milyon Euro olan tecrübeli oyuncu, 13 kez Fransa Milli Takım forması giydi. Kariyerinde 247 karşılaşmaya çıkan Kurzawa, 22 gol atarken 31 de asiste imza attı.