Son dakika: Başakşehir, Mesut Özil transferini resmen açıkladı!

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
FENERBAHÇE AYRILIĞI DUYURMUŞTU
Fenerbahçe Kulübü, deneyimli futbolcu Mesut Özil ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurmuştu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Mesut Özil'e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.
BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞMAYA VARDI
Mesut Özil, Başakşehir ile her konuda anlaşma sağladı. Turuncu lacivertli kulüp, Başkan Göksel Gümüşdağ'ın 22 Aralık 2018'de Bild gazetesine söylediği "Mesut Özil'le bir gün yollarımız Başakşehir'de kesişecek" sözünü paylaştı.