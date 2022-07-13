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Giriş Tarihi: 13.7.2022 16:36 Son Güncelleme: 13.7.2022 17:17

Son dakika: Başakşehir, Mesut Özil transferini resmen açıkladı!

Son dakika: Başakşehir, Mesut Özil transferini resmen açıkladı!

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

FENERBAHÇE AYRILIĞI DUYURMUŞTU

Fenerbahçe Kulübü, deneyimli futbolcu Mesut Özil ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Mesut Özil'e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞMAYA VARDI

Mesut Özil, Başakşehir ile her konuda anlaşma sağladı. Turuncu lacivertli kulüp, Başkan Göksel Gümüşdağ'ın 22 Aralık 2018'de Bild gazetesine söylediği "Mesut Özil'le bir gün yollarımız Başakşehir'de kesişecek" sözünü paylaştı.

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Son dakika: Başakşehir, Mesut Özil transferini resmen açıkladı!
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