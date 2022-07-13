Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’a Nastasic önerildi!

Yeni sezon öncesi orta saha ve forvet mevkilerinin yanı sıra savunmaya da takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, buradaki tercihini yerli statüsünde oynayabilecek oyunculardan yana kullanmak istiyordu. Ancak Sarı-Kırmızılı Kulübe menajerler aracılığıyla Fiorentina'da top koşturan Matija Nastasic'in önerildiği öğrenildi.

Kariyerinde daha önce Manchester City ve Schalke 04 gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymiş olan 29 yaşındaki stoperin uygun maliyeti Özbek yönetiminin ilgisini çekti. Ancak geçtiğimiz sezon yalnızca 6 maçta forma giyen Sırp stoperin maç kondisyonunun eksik olması kafalarda soru işareti yarattı.

Teknik direktör Okan Buruk'un isteğine göre hareket etme kararı alan Sarı-Kırmızılı yönetim, oyuncunun sağlık raporunun incelenmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi. Son 2 sezondur adalesinde problem olduğu bilinen Nastasic'in sakatlığının kronik olup olmadığını araştıran Galatasaray sağlık heyetinin vereceği rapor doğrultusunda Fiorentina'yla görüşmelere başlayacağı ifade edildi. (HaberTürk)