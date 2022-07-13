Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'a Nastasic önerildi!
Giriş Tarihi: 13.7.2022 16:20 Son Güncelleme: 13.7.2022 16:21

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'a Nastasic önerildi!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’a Nastasic önerildi!

Spor Toto Süper Lig'de Okan Buruk önderlğinde yeni sezona hazırlanan Galatasaray'a menajerler aracılığıyla Fiorentina’da oynayan Matija Nastasic’in önerildiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Yeni sezon öncesi orta saha ve forvet mevkilerinin yanı sıra savunmaya da takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, buradaki tercihini yerli statüsünde oynayabilecek oyunculardan yana kullanmak istiyordu. Ancak Sarı-Kırmızılı Kulübe menajerler aracılığıyla Fiorentina'da top koşturan Matija Nastasic'in önerildiği öğrenildi.

Kariyerinde daha önce Manchester City ve Schalke 04 gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymiş olan 29 yaşındaki stoperin uygun maliyeti Özbek yönetiminin ilgisini çekti. Ancak geçtiğimiz sezon yalnızca 6 maçta forma giyen Sırp stoperin maç kondisyonunun eksik olması kafalarda soru işareti yarattı.

Teknik direktör Okan Buruk'un isteğine göre hareket etme kararı alan Sarı-Kırmızılı yönetim, oyuncunun sağlık raporunun incelenmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi. Son 2 sezondur adalesinde problem olduğu bilinen Nastasic'in sakatlığının kronik olup olmadığını araştıran Galatasaray sağlık heyetinin vereceği rapor doğrultusunda Fiorentina'yla görüşmelere başlayacağı ifade edildi. (HaberTürk)

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS SONUÇLARI için geri sayım başladı! 2022 YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den son tarih açıklaması!
Bankalar bugün açık mı, ne zaman açılıyor, hangi gün? 13 Temmuz 2022 Çarşamba bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? İşte bankaların açılış tarihi!
SON DAKİKA! Benzin fiyatı için yeni indirim geliyor! Petrol 100 dolar altına düştü! 13 Temmuz 2022 motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu?
SON DAKİKA: NASA James Webb Uzay Teleskobundan tarihi kareleri paylaştı! İşte James Webb Uzay Teleskobundan hayran bırakan görüntüler geldi!
TOKİ ucuz konut müjdesi! TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor, ayın kaçında? TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Bugün postaneler PTT açık mı, çalışıyor mu? 13 Temmuz 2022 Çarşamba PTT Kargo kapalı mı, alım ve teslimat yapıyor mu?
YPG/PKK’nın İnsanlık suçları BM raporunda! Liste kabarık
TOKİ UCUZ KONUT MÜJDESİ: TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlıyor, başvurular nasıl ve nereden yapılacak?
Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu grafikle geldi: Patlama yapabilir!
Son dakika | Dolandırıcıların son kurbanı Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar oldu: Yine aynı yöntem!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'a Nastasic önerildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA