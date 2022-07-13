Yunus Akgün'den Arda Güler itirafı! "Önyargıları yıkıp gençlerin önünü açtı."

Galatasaray, Avusturya'nın Graz yakınlarında yeni sezona hazırlıklarına devam ediyor. 2015-16 sezonundan itibaren Sarı-Kırmızılı kulübün altyapısında U-16, U-17 ve U-19 takımlarında forma giyen, 2020-21 sezonunda A Takım kadrosundayken Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderilen Yunus Akgün, Fanatik'e özel açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor'da geçen 2 sezonun bilinmeyen yönlerini okurlarla paylaşan genç futbolcu, yeniden döndüğü Galatasaray ile ilgili hedeflerini sıraladı. İşte açıklamanın tamamı...

"BAŞARI İÇİN YORULMAK ŞART"

"Bu sezon Galatasaray'ın tek hedefi şampiyonluk. Türkiye Kupası da var ama şampiyonluk dışında başka bir başarıya tahammülümüz yok. İstanbul'da başlayıp, Avusturya'da devam eden kamp döneminde yeni sezona günde çift antrenman yaparak hazırlanıyoruz. Çok yorucu oluyor. Ama başarı için yorulmak şart."

"HOCANIN KARİYERİ ORTADA"

"Şu günlerde Galatasaray ile ilgili transferler konuşuluyor. Ancak bana göre Galatasaray'ın bu sezon yaptığı en iyi transfer , teknik direktörümüz Okan Buruk. Futbolculuk kariyeri ortada, teknik adam olarak da hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğu apoletleri var. Süper Lig'i ve Galatasaray camiasını çok yakından tanıyor. Bu nedenle takımımızın en iyi transferi Okan hocamız."

"AKINTOLA'DAN FORMAYI ALDIM"

"İki sezon önce Konyaspor ve Adana Demirspor'dan ciddi transfer teklifler vardı. Fatih Terim hocamız memleketi olduğu için Adana Demirspor'a gitmemi uygun gördü. Benim için de isabetli tercih bu oldu. Adana Demirspor TFF 1'de oynarken, önümde aşılması gereken Akintola gibi çok önemli bir oyuncu vardı. Çok çalışıp, formayı ondan almasını bildim. İlk sezonumda Süper Lig'e çıktık. Bu benim özgüvenimi artırdı. Süper Lig serüvenimde ise çok iyi futbolcular arasında kendime yer buldum."

"ARDA GÜLER ÖNYARGILARI YIKTI"

"Süper Lig'deki büyük takımlar günümüzde genç oyuncuları çok zor ilk 11'de oynatıyor. Ancak Arda Güler, son iki sezonda gösterdiği performansla 16-17 yaşındaki oyuncuların da büyük takımlarda rahatlıkla oynayabileceğini gösterdi. Bu konudaki önyargıları yıkıp, gençlerin de bir anlamda önünü açtı."

"EN ÖNEMLİ FAKTÖR MONTELLA"

"Adana Demirspor'da gösterdiğim çıkışın en önemli faktörü teknik direktörümüz Vincenzo Mentella idi. Bana sürekli olarak, 'Yunus, yeteneklerinin farkında değilsin. Çok daha iyi olabilirsin' demişti. Hatta 2 gol attığım Karagümrük maçı sonrası bile 'Çok daha iyisini yapabilirdin' diye serzenişte bulunmuştu."

"FARKLI DUYGULARLA ÇIKMIŞTIM"

"Galatasaray'la oynadığımız maçta farklı duygular içindeydim. Attığım goller sonrası sevinmemiştim. Çünkü Galatasaray benim yuvam. Ancak Adana Demirspor forması ile kendimi gösterebileceğim en önemli maç Galatasaray maçıydı. Gol atıp, işimi yaptım. Belki o golü atmasaydım, bugün Galatasaray'da olmayacaktım."

"EN İYİ KALECİ UĞURCAN ÇAKIR"

"Gördüğüm en iyi kaleci Uğurcan Çakır. Özellikle unutamadığım bir pozisyon var. Çok ama çok zor bir vuruşumu çıkarmıştı. O topta oraya nasıl uzandı, hâlâ anlamış değilim."

MURAT SANCAK'TAN SÜRPRİZ TELEFON

Yunus Akgün'le röportajımız esnasında Adana Demirspor'daki başkanı Murat Sancak aradı. Yunus'a Galatasaray'daki yeni dönemi için başarılar dileyip, kısa bir sohbet etti.