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Giriş Tarihi: 14.7.2022 10:32 Son Güncelleme: 14.7.2022 10:33

Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Aytaç Kara'ya transfer kancası!

Sivasspor’dan Emre Kılınç ve Aytaç Kara’ya transfer kancası!

Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Sivasspor, Galatasaray forması giyen Emre Kılınç ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İşte tüm detaylar...

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın gözü transferlerde. Özellikle kanat pozisyonları ve orta saha için takıma seviye atlatacak isimler üzerine yoğunlaşan Yiğidolar, rotasını Galatasaray'a çevirdi. Kırmızı-beyazlı kurmaylar, Cimbom'da durumları belirsiz olan Emre Kılınç ve Aytaç Kara'nın transferi için bastırıyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Sözleşmeleri 2024'te bitecek iki oyuncuyla ilgili teknik direktör Okan Buruk'un kesin kararları beklenirken, satın alma opsiyonlu kiralık formülünün masada olduğu görüşmelerde önemli bir mesafe kat edildiği öğrenildi.

27 yaşındaki Kılınç, 2 sezon önce 31 maçta 9 gol, 7 asistle en parlak dönemini geçirdiği Sivasspor'dan Galatasaray'a geçti. Geçen sezon Cimbom'da 37 maçta 5 gol, 3 asist yaptı. Kariyerine Boluspor altyapısında başlayan Emre Kılınç'ın güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.

29 yaşındaki Aytaç Kara ise geçen sezon G.Saray'da ve kiralık gittiği Göztepe'de 20 maça çıktı, 1 asist yaptı. Kara, kariyerine İzmir temsilcisi Altay altyapısında başladı. Tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro. (Fotomaç)

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Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Aytaç Kara'ya transfer kancası!
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