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Giriş Tarihi: 14.7.2022 16:24 Son Güncelleme: 14.7.2022 16:39

Son dakika: Fenerbahçe 6. transferini resmen açıkladı!

Son dakika: Fenerbahçe 6. transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Willian Arao ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Willian Arao ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'yu kadrosuna kattı. Brezilyalı oyuncu, kendisini 2+1 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Willian Arao'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

"CANIMI VERMEYE GELDİM"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Willian Arao, "Her maçta savaşacağım. Fenerbahçe için hayatımı ortaya koyacağım. Sahada canımı vermeye geldim." dedi.

"BENİM İÇİN ÖZEL BİR TRANSFER"

Arao sonrası açıklamada bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Benim için özel bir transfer. 2019'da kendisini Brezilya'da canlı izledim. Jorge Jesus'un listesinde ilk iki üç oyuncudan biriydi. Kolay transfer olmadı. Tutkulu bir şekilde gelmek istedi. Biz de dik durduk ve işi bitirdik. Çok özel bir karakter aldık." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Fenerbahçe 6. transferini resmen açıkladı!
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