Son dakika: Fenerbahçe 6. transferini resmen açıkladı!

"BENİM İÇİN ÖZEL BİR TRANSFER"

Arao sonrası açıklamada bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Benim için özel bir transfer. 2019'da kendisini Brezilya'da canlı izledim. Jorge Jesus'un listesinde ilk iki üç oyuncudan biriydi. Kolay transfer olmadı. Tutkulu bir şekilde gelmek istedi. Biz de dik durduk ve işi bitirdik. Çok özel bir karakter aldık." ifadelerini kullandı.