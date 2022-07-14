Son dakika: Fenerbahçe’den Başakşehir’e transfer olan Mesut Özil’den çarpıcı sözler

Uzun süredir kadro dışı olduğu Fenerbahçe'de sözleşmesi feshedilen ve Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil için imza töreni düzenleniyor. Dünyaca ünlü yıldız ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulunuyor.
GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: 2 YILLIK ANLAŞMA TEKLİF ETTİM AMA MESUT 1 YIL İSTEDİ
"2018 yılında verdiğim bir röportajda Mesut Özil için "Kendisiyle bir gün yollarımız kesişir" demiştim. Mesut'a 'hoş geldin' diyorum. Mesut Özil gibi futbol kariyeri olan başka bir isim daha yok. Başakşehir 2014 yılında kurulmuş, kısa bir tarihi olan ama içerisine büyük başarılar sığdırmış bir takım. Mütevazı yapısı ama profesyonel yönetim anlayışıyla futbol oynamak isteyen her önemli oyuncunun forma giymek istediği bir kulübüz. Mesut Özil'le görüştüğümde kendisi futbol oynamak istediğini söyledi. Ben 2 yıllık anlaşma istedim ama kendisi 1 yıllık sözleşme yapmayı arzu etti. Umuyorum ki çok önemli başarılara hep beraber imza atacağız. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Bizim için Mesut Özil'le attığımız imza sadece formalite. Kendisi burada oynamak istediği sürece, kendisini futbola vereceği sürece burada kalır. Rakam konusunda takım arkadaşlarının üzerine çıkmayrak fedakarlık da yapmıştır, bunun için de teşekkür ederim.
MESUT ÖZİL: FENERBAHÇE HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK, 10 NUMARA GİYECEĞİM
Söylenecek çok söz var ama çok mutluyum Başakşehirli olduğum için. Burada bir aile ve sadece futbola odaklı bir ortam var. Doğru adreste olduğumu düşünüyorum, iyi ki de gelmişim. Tek hedefim top oynamak, sahada başarılı olup önemli başarılar kazanmak. Süreç iyi geçti. Konuştuk, anlaştım ve geldim. Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak. Tüm kalbimde en iyisini diliyorum Fenerbahçe'ye. Berkay kardeşimle konuştuk, zaten kendisini önceden de tanıyordum. 10 numarayı bana verdi, çok teşekkür ediyorum kendisine. Sahada elimden geleni yapacağım.
"FENERBAHÇE KOSUNU BENİM İÇİN KAPANDI"
Fenerbahçe konusunu çok konuşmak istemiyorum, artık Başakşehir'deyim. Fenerbahçe konusu benim için kapandı. Futbolda bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor ve yollar ayrılıyor. Buraya mutlu olmaya geldim. Emre Belözoğlu hocamı bayağıdır tanıyorum, konuştuk uzun uzun. Bana futbol felsefesini anlattı. Çok etkilendim ve buraya geldim. En büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı, Fenerbahçe sayesinde futbola girdim. Dediğim gibi ayrılıklar oluyor. Burada keyif alacağımı düşünüyorum. Elimden geleni yapıp 1 sene sonra tekrar konuşacağız. Sonrasına beraber bakacağız. İnsan hocasız çalıştığı zaman zor oluyor ama burada hızlı bir şekilde sahada olabilmem için hep beraber çalışıyoruz. Gol ve asist konusunda bir şey söyleyemem, önce sahaya çıkmam gerekiyor. Fenerbahçeli olarak; Fenerbahçe'den başka sadece Başakşehir'e gidebilirdim. Bana gelen tepkiler çok olumlu.