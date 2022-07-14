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Giriş Tarihi: 14.7.2022 16:51

Trabzonspor MTK Budapeşte hangi kanalda? Trabzonspor Budapeşte maçı saat kaçta başlayacak?

Trabzonspor MTK Budapeşte hangi kanalda? Trabzonspor Budapeşte maçı saat kaçta başlayacak?

Son şampiyon Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala, Trabzonspor MTK Budapeşte hangi kanalda, saat kaçta ne zaman soruları araştırılıyor. Yeni sezona Slovenya’da hazırlanan Trabzonspor, şu ana kadar Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Denswil, Larsen ve Trezeguet’i kadrosuna kattı. Peki, Trabzonspor MTK Budapeşte hangi kanalda? Trabzonspor Budapeşte maçı saat kaçta başlayacak? İşte TS MTK maçı canlı izle ekranı

Trabzonspor MTK Budapeşte maçı hangi kanalda, saat kaçta soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Trabzonspor, bu akşam Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında, Macaristan ekibi MTK Budapeşte ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya ilişkin detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor MTK Budapeşte hangi kanalda? Trabzonspor Budapeşte maçı saat kaçta başlayacak? İşte TS MTK maçı canlı izle ekranı

TRABZONSPOR MTK BUDAPEŞTE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Trabzonspor - MTK Budapeşte hazırlık maçı bugün oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında ise 16 Temmuz Cumartesi günü Slovacko ile karşılaşacak. Saat 18.00'de başlayacak bu karşılaşma da A Spor'dan futbolseverlerle buluşacak. Trabzonspor'un 4 Temmuz'da başlayan Slovenya kampı, 17 Temmuz'da sona erecek. 17 Temmuz'da 3 gün izin yapacak olan Fırtına, 20-29 Temmuz tarihleri arasında hazırlık kampının 2. etabını yapmak üzere Avusturya'ya gidecek.

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Trabzonspor MTK Budapeşte hangi kanalda? Trabzonspor Budapeşte maçı saat kaçta başlayacak?
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