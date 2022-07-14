Trabzonspor MTK Budapeşte maçı hangi kanalda, saat kaçta soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Trabzonspor, bu akşam Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında, Macaristan ekibi MTK Budapeşte ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya ilişkin detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor MTK Budapeşte hangi kanalda? Trabzonspor Budapeşte maçı saat kaçta başlayacak? İşte TS MTK maçı canlı izle ekranı
TRABZONSPOR MTK BUDAPEŞTE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Trabzonspor - MTK Budapeşte hazırlık maçı bugün oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.
Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında ise 16 Temmuz Cumartesi günü Slovacko ile karşılaşacak. Saat 18.00'de başlayacak bu karşılaşma da A Spor'dan futbolseverlerle buluşacak. Trabzonspor'un 4 Temmuz'da başlayan Slovenya kampı, 17 Temmuz'da sona erecek. 17 Temmuz'da 3 gün izin yapacak olan Fırtına, 20-29 Temmuz tarihleri arasında hazırlık kampının 2. etabını yapmak üzere Avusturya'ya gidecek.