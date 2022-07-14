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Giriş Tarihi: 14.7.2022 08:44

Trabzonspor'da Dedryck Boyata için zorlu taksit pazarlığı

SPOR SERVİSİ
Trabzonspor’da Dedryck Boyata için zorlu taksit pazarlığı

Trabzonspor, stoper transferi için geri sayıma geçti. Hertha Berlin forması giyen Dedryck Boyata'yı geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak isteyen ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Bordo-Mavililer, bu sezon yeniden Alman ekibiyle masaya oturmuştu.

2024'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki savunmacı için kapıyı 5 milyon Euro'dan açan Hertha Berlin'e, 2 milyon Euro önerilmişti. Uzun pazarlıklar sonucunda Alman temsilcisi 3 milyon Euro'da diretirken, bordo-mavililer son teklif olarak 2 milyon Euro'yu 4 taksitle ödemeyi önerdi.

Bonuslarla 2 milyon 200 bin Euro'ya çıkan teklif üzerinden pazarlıklar devam ediyor. Alman ekibinin taksit fikrine sıcak bakmadığı öğrenilirken Trabzonspor, bir yandan da alternatiflerle görüşüyor. Stefan Strandberg, Posch ve Florian Grillitsch temas halindeki isimler...

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Trabzonspor'da Dedryck Boyata için zorlu taksit pazarlığı
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