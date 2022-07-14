Trabzonspor’da Dedryck Boyata için zorlu taksit pazarlığı

2024'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki savunmacı için kapıyı 5 milyon Euro'dan açan Hertha Berlin'e, 2 milyon Euro önerilmişti. Uzun pazarlıklar sonucunda Alman temsilcisi 3 milyon Euro'da diretirken, bordo-mavililer son teklif olarak 2 milyon Euro'yu 4 taksitle ödemeyi önerdi.

Bonuslarla 2 milyon 200 bin Euro'ya çıkan teklif üzerinden pazarlıklar devam ediyor. Alman ekibinin taksit fikrine sıcak bakmadığı öğrenilirken Trabzonspor, bir yandan da alternatiflerle görüşüyor. Stefan Strandberg, Posch ve Florian Grillitsch temas halindeki isimler...