Trabzonspor’da stopere son aday Jason Denayer!

Trabzonspor'da transfer çalışmalarının en yoğun devam ettiği yer olan stoper bölgesi için birçok isim görüşmeler devam ediyor. Son olarak Boyata'nın transferi için Hertha Berlin kulübüne 2 milyon 200 bin Euro bonservis öneren ve bu rakamı 4 taksitte ödemeyi taahhüt eden bordo-mavililer, Alman ekibinin parayı peşin istemesi üzerine beklemeye çekilmişti. Bordo-mavili takımın gündemine yeni giren diğer isim ise serbest statü de bulunan ve Türkiye'de Galatasaray ile de ismi çok geçen Jason Denayer oldu.
27 yaşındaki Belçikalı stoperin menajeri oyuncuyu Trabzonspor'a önerirken, yönetim kurulu da ismi Abdullah Avcı'ya iletti. Tecrübeli teknik adam Denayer'in alınması yönünde görüş bildirince pazarlıklar başladı. Denayer'in ilk görüşmede imza parası da dahil olmak üzere 4 milyon Euro civarı bir rakam talep ettiği öğrenilirken, Trabzonspor ise takımdaki mevcut stoper oyuncularının da kazandığı üst limit olan yıllık 1 milyon 500 bin Euro'luk maaşın yanı sıra imza parası ve bonuslar önerdi.
AYRILIK SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor'da transferde gelecek oyuncular üzerinden görüşmeler devam ederken ayrılık süreçleri de devam ediyor. Diabate'nin Partizan'a gitmesinin ardından Gervinho'ya da Aris ile prensipte anlaşmaya vardı. Flavio'nun da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Giresunspor ile yeniden dirsek temasında olduğu belirtilirken, Koita'nın Süper ligden ve Arap liginden takımlarla görüşmeleri devam ediyor. Trondsen'in de ülkesinde takımlarla görüştüğü ve bu oyuncuların takımdan ayrılmalarıyla takıma transfer edilen Larsen, Denswil ve Trezeguet gibi oyuncuların lisansları da çıkarılabilecek.