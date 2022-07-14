Trabzonspor’da stopere son aday Jason Denayer!

Trabzonspor'da transfer çalışmalarının en yoğun devam ettiği yer olan stoper bölgesi için birçok isim görüşmeler devam ediyor. Son olarak Boyata'nın transferi için Hertha Berlin kulübüne 2 milyon 200 bin Euro bonservis öneren ve bu rakamı 4 taksitte ödemeyi taahhüt eden bordo-mavililer, Alman ekibinin parayı peşin istemesi üzerine beklemeye çekilmişti. Bordo-mavili takımın gündemine yeni giren diğer isim ise serbest statü de bulunan ve Türkiye'de Galatasaray ile de ismi çok geçen Jason Denayer oldu.