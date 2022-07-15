Burkina Fasolu eski futbolcu Rahim: "Keşke ülkemde de 15 Temmuz duruşu olsaydı"

"Afrika'daki insanlar Sayın Erdoğan'ı gerçek bir lider olarak görüyor. Onunla ilgili Afrika'da çok büyük bir sevgi var." sözlerini kullanan Rahim, "Sayın Erdoğan Afrika ülkelerine ve Afrika'daki ihtiyaç sahibi Müslümanlara yardım ediyor. Dünya üzerinde sözü geçen birkaç tane liderden bir tanesi. Bu da bizim gözümüzde onu çok daha değerli kılıyor. Daha önce de Türkiye'ye gelmiştim, buradaki ekonomik anlamdaki gelişimi görüyorum. Afrika ülkeleri Türkiye'de daha çok ticaret yapmaya başladı, buna vesile olan da Sayın Erdoğan'dır. Çünkü sürekli Afrika ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çalışıyor. THY Afrika'daki her ülkeye uçuyor, bu da ticareti geliştiriyor. Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde Sayın Erdoğan çok önemli rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Afrika'nın büyük bir hızla geliştiğinin altını çizen Rahim, "Bence Gelecek Afrika'da. Afrika inanılmaz hızlı büyüyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk şirketleriyle Afrikalı şirketler arasında açtığı bir yol var. Bizim gibi iş adamlarına da bunu geliştirmek düşüyor. O yüzden Türkiye'ye geldim. Bazı ticari bağlantılar, iş birlikleri yapıyorum. Afrika'da çok iyi bir pazar var, Türkiye'de de iyi bir sanayi var. Ayrıca buradan elde edeceğim karla futbol kulübüme de daha fazla destek olabilirim." şeklinde konuştu.

"BURKİNA FASO'NUN ALTINORDU'SUNU KURDUM"

Rahim Ouedraogo, kendi adıyla kurduğu takımı Rahimo FC ile Burkina Faso'da çocuklara da umut olmaya çalışıyor.

Hollanda'da 10 yıl, Türkiye ve Yunanistan'da da birer sezon top oynayan Burkina Fasolu eski futbolcu, futboldan kazandıklarını altyapıya harcayarak ülkesindeki gençlere şans vermek istediğini söyledi. Rahim, "Türkiye'de Altınordu'nun altyapıya önemli yatırımlar yaptığını, genç futbolcular için titiz çalıştığını biliyorum. Ben de Burkina Faso'nun Altınordu'sunu kurdum diyebilirim." dedi.

Futbolu bıraktıktan sonra otobüs firması kurduğunu belirten Ouedraogo, "Otobüs şirketimde 80 otobüsüm var ve yanımda 200 kişi çalışıyor. Ama tabii ki asıl işim kendi adımla kurduğum futbol kulübüm ve akademim olan Rahimo FC." ifadelerini kullandı.

Burkina Fasolu eski milli futbolcu, 10 yıl önce kurduğu Rahimo FC ile 16 takımın mücadele ettiği Burkina Faso Süper Ligi'nde 2019-2020 yılında şampiyonluğa ulaştığını ve altyapısından yetişen bazı oyuncuların Avrupa'nın önemli takımlarına transfer olduğunu söyledi.

Ülkesinde aldığı geniş bir arazide futbol akademisini kurduğunu belirten Rahim, "28 hektarlık araziye akademimi kurdum. Hala da gelişmeye devam ediyor. Oyuncuların kalacağı bir yer yapıyorum. Oyuncularımın satışından gelen parayla kulübe yatırım yapıyorum. Çocuklarım daha iyi eğitim alsın ve Avrupa'ya adaptasyonları hızlı olsun diye Avrupa'dan antrenörler getiriyorum. Futboldan kazandığımı tekrar kulübüme yatırıyorum ki futbolcularım daha iyi yerlere gelsin." şeklinde konuştu.

RAHİMO FC'DEN MANCHESTER CİTY VE SHAKHTAR DONETSK'E

"Ülkem dünyanın en fakir ülkelerinden bir tanesi. Ben çok şanslıydım profesyonel futbolcu oldum ve bir yerlere gelebildim. Bunun karşılığında ülkem için bir şeyler yapmak istedim." sözlerini kullanan Rahim, şöyle konuştu:

"Ülkemde altyapı yoktu, ben de kazandığımın bir kısmıyla altyapı yatırımı yaptım. Sokakta iyi futbol oynayan çocukları topladım, onlara yatacak yer verdim, iyi beslenmelerini sağladım, onlara iyi tesisler verdim ve onlarla ilgilenmeye başladım. Bunun da meyvelerini aldım. Manchester City ve Shakhtar Donetsk'te oyuncularım var. Shakhtar Donetsk'te oynayan Lassina Traore, Rahimo FC'de yetişti. Önce Ajax'a oradan da Shakhtar'a transfer oldu. Ayrıca son Afrika Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen Issa Kabore de Rahimo FC'de yetişti. Kabore şu an dünyanın en iyi takımlarından Manchester City'nin oyuncusu. Belçika ekibi Charleroi'nin kalecisi Koffi de bizim altyapımızdan çıkan bir başka isim. Başka ülkelerde de birçok oyuncum var. Rahimo FC, sizin ülkenizdeki Altınordu'ya benziyor. Nasıl Altınordu herkes tarafından biliniyorsa, benim akademim de Rahimo FC de böyle bir vizyon taşıyor. Çocuklara futbol ve okul eğitimi veriyorum ve onlara iyi bir gelecek hazırlamaya çalışıyorum."

Takımının Burkina Faso Ligi'nde şampiyon olduğunu hatırlatan Manisasporlu eski futbolcu, "Akademimde 85 oyuncu var. A Takım'da da sadece genç oyuncularla yoluma devam ediyorum. Takımımda 16-17 yaşında oyuncularım da var. Akademiden besleniyorum. Oyuncum 22 yaşına kadar Avrupa'ya transfer yapamazsa ona izin vermem gerekiyor, artık Burkina'da başka takımda kariyerine devam etmesi gerekiyor. Çünkü alttan gelenlere yer açmamız gerekiyor. Bu sene de takımımdan Avrupa'ya gidecek oyuncularım olacak, altyapıdan onların yerini alacak oyuncularım da şimdiden hazır. Hedeflerim bitmiyor. Drogba ve Eto'o seviyesinde oyuncu yetiştirmek istiyorum. Bunların getireceği başarıyla Burkina Milli Takımı'nın daha başarılı olmasını, belki tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılmasını istiyorum. Ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe gibi Türkiye'nin önemli takımlarında Rahimo FC'nin oyuncularını görmek isterim. Çünkü Afrika'da çok bilinen ve fazla takipçileri olan takımlar." değerlendirmesinde bulundu.